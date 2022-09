Més xemeneies i menys radiadors per l’hivern

Encara no hem deixat enrere l’estiu. Els termòmetres continuen marcant temperatures per sobre dels 30 graus, però les vendes de llenya, xemeneies i estufes de biomassa s’han disparat en les últimes setmanes. Habitualment, aquests productes, més típics dels mesos d’hivern per evitar el fred a les llars, se solien comprar amb l’arribada de la tardor, ja entrant a l’octubre. Aquest any, però, la venda s’ha avançat, i tot té una explicació. Les comarques gironines, i la resta del territori espanyol, viuran el primer hivern després de l’esclat de la Guerra d’Ucraïna, que ha derivat a la inflació per sobre dels dos dígits, i a uns preus del gas, l’electricitat i el combustible pels núvols. I tot això ha fet que la compra de llenya s’avancés unes setmanes perquè l’usuari té el temor que s’acabin les provisions. Això, sense comptar que el cost dels productes pot continuar amb aquesta tendència a l’alça, que sembla imparable.

Amb els preus tan elevats és fàcil pensar que molta gent que normalment utilitzava estufes o radiadors elèctrics o de gas durant els mesos de més fred es decanti aquest hivern per un mètode més econòmic. Així, entrarien en joc les xemeneies o les estufes de biomassa. En definitiva, una fórmula més que raonable per canviar el gas o l’electricitat dels habitatges per la llenya, que ara la gent compra en massa.

Una de les empreses que ho ha notat ha estat Llenyes Bonmatí. El seu propietari, Joan Benito, relata que «a causa de les notícies de cada dia, la gent és previsora», i és que no només s’ha avançat en el temps de compra, també en la quantitat. Aquest, és el quart hivern que l’empresa distribuirà llenya i en anys anteriors «fins que no feia fred, la gent no comprava llenya, però aquest any s’ha notat la previsió». Benito també explica que «sempre hi ha hagut gent previsora» que ja compra llenya durant l’estiu, per tenir el producte endreçat a casa per no haver-se de preocupar a l’hivern. Ara, però, «s’ha notat la compra per previsió i per por, això és el que em transmet la gent», afirmava el propietari de Llenyes Bonmatí.

«A causa de les notícies i la pujada dels preus, la gent ha estat més previsora. Ha comprat abans i més quantitat» Joan Benito - Propietari de llenyes Bonmatí

Enguany, també s’ha fet bona la dita «val més que en sobri, que en falti», perquè la gent també ha comprat més quantitat de llenya. «Si altres anys comprava una tona, ara n’ha comprat una i mitja», deia Benito. En aquest sentit, el preu de la llenya també ha pujat, com també ho ha fet el del transport, però continua sent «una forma més accessible» que els productes que funcionen per electricitat o gas. Llenyes Bonmatí transporta el producte arreu de les comarques gironines: «si ens demanen anar al Port de la Selva hi anem, però això també té un cost en el transport», explicava el propietari de la companyia.

«Hi ha por que s’acabi el gas»

«La gent diu que s’acabarà el gas i per això està muntant xemeneies», deia Lluís Delclós, propietari de Carbons Delclós, una empresa familiar fundada a Figueres l’any 1950. La tercera generació de la companyia relata que el tall de subministrament de gas a Rússia ha alertat a la gent i això ha fet que «la llenya i el carbó es venguin més, quan abans s’esperava ben bé fins a últim moment».

«La gent té por i creu que s’acabarà el gas, i per això estan muntant xemeneies a casa seva» Lluís Delclos - Propietari de Carbons Delclós

D’aquesta manera, la població té «por» que s’acabin les provisions, però també que el preu d’aquestes s’encareixi més. Delclós relata que a la seva empresa es ven llenya, que en l’últim any ha passat de costar 20 cèntims el quilogram a 30. Tanmateix, també afirma que hi ha «molta demanda de pellets», utilitzats per les estufes de biomassa, que també s’han encarit, i ho han fet gairebé el doble en l’últim any. Si l’any passat el sac costava entre 4 i 5 euros, ara val entre 8 i 10. Per altra banda, el propietari de la companyia alt-empordanesa també narra que, a causa de la proximitat amb França, molts francesos «venen a comprar pellets aquí perquè són més barats». Això, en contraposició amb el que passava temps enrere, quan aquest producte tenia un preu més baix en el territori francès.

Les existències s’exhaureixen

Xemeneies La Selva, una empresa de Blanes, distribueix productes de Bronpi i Rocal. El seu propietari, Miquel Belmonte, explica que la setmana passada va parlar amb un dels gerents d’una d’aquestes companyies i «em va dir que del total que fabricaran durant el setembre i a l’octubre ja estava tot venut». Això significa que tots els que demanin xemeneies i estufes de biomassa «s’hauran d’esperar un temps» i «potser quedaran sense quan arribi l’hivern».

Belmonte assegura que durant les tardes d’agost, quan estava a la botiga, «venia molta gent», comparat amb els altres anys. «Tots espantats amb el preu de la llum, el gas i del preu del combustible que s’ha duplicat o triplicat», també explicava. Així, aquest usuari, ha acudit a Xemeneies La Selva -i també a altres companyies gironines- «buscant una alternativa» als productes més habituals per escalfar les llars de gas o electricitat.

«Un dels nostres distribuïdors em va dir que tot el que es podien fabricar entre setembre i octubre ja estava venut» Miquel Belmonte - Propietari de Xemeneies La Selva

El propietari de la companyia blanenca també declarava que molta gent que acudeix a ell ja té una llar de foc tradicional, la de pedra, a casa seva. Belmonte, els ofereix «treure més rendiment» a aquestes llars de foc col·locant un material que agafa l’aire de l’habitatge, l’escalfa i acaba traient aire calent. A part que se’n treu més rendiment, també «es crema menys llenya», assegurava el propietari de Xemeneies La Selva.

Durant els matins, Belmonte es dedica a fer aquest tipus d’instal·lacions als seus clients i a les tardes és a la botiga venent, sobretot, xemeneies. I és que, tot i que ha notat molt l’increment d’aquests productes per millorar el rendiment de la llar de foc, també ven més productes que funcionen amb llenya i pellets, dels quals també han pujat les vendes. Sobretot, ho han fet de xemeneies que funcionen amb llenya, ja que d’estufes de biomassa «no se n’han comprat tantes».

Per altra banda, una gran marca com Bauhaus, també assegura que s’han avançat les compres de llenya i pellets, que se solien fer durant setembre i octubre, s’han avançat a juliol i agost. A l’establiment de Girona, respecte a anys anteriors, han venut quatre vegades més articles com xemeneies, estufes de pellets i llenya o brasers.