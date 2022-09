Calviño s’obre a canvis en la taxa a la banca que garanteixin l’estabilitat

La vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, va admetre ahir que la proposició de llei per introduir un nou gravamen del 4,8% sobre les comissions i interessos que cobra la banca podrà incorporar modificacions durant la tramitació al Congrés després d’escoltar les possibles recomanacions que el Banc Central Europeu pugui fer sobre aquesta iniciativa legislativa a final d’any. «Ens hem d’assegurar que [el gravamen] no té cap impacte negatiu des del punt de vista de l’estabilitat financera», va dir Calviño en resposta a una pregunta durant un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Foro, a Madrid. Segons la vicepresidenta, s’incorporaran aquells canvis que garanteixin «un gravamen adequat» i «una recaptació adequada» que permeti a l’Estat obtenir recursos amb els quals finançar mesures per ajudar famílies i col·lectius vulnerables en l’actual situació de crisi energètica i de pujada de preus. En principi, el Govern ha estimat que el gravamen incorporat a la proposició de llei permetria ingressar 1.500 milions el 2023 (sobre els ingressos del 2022) i una altra quantitat similar el 2024 (sobre els del 2023). De moment, no hi ha cap concreció sobre els possibles canvis.

En un acte posterior, el president del Govern, Pedro Sánchez, va intervenir en un fòrum sobre sostenibilitat organitzat pel BBVA a la seva seu i va evitar referir-se a l’impost que va anunciar ell mateix el juliol passat. Així va actuar en presència del president del banc, Carlos Torres Vila, que també va defugir el gravamen -considerat inconstitucional pel sector financer- durant el seu discurs introductori, informa Pablo Allendesalazar. Cada any, el Banc Central Europeu (BCE) emet un informe sobre les iniciatives legislatives dels països de l’euro que els governs han sotmès a la seva consideració, per les possibles conseqüències sobre l’estabilitat financera i de preus o sobre qüestions relacionades amb la supervisió de les entitats. El BCE ha de donar la seva opinió sobre aquestes iniciatives abans que finalitzi la tramitació legislativa, per donar temps a possibles modificacions. A finals del mes de juliol, el governador del Banc d’Espanya ja va advertir sobre aquesta circumstància. Pablo Hernández de Cos va opinar que és difícil que el nou impost als bancs no afecti «el crèdit, els tipus d’interès o l’estabilitat dels bancs» i va dir que el BCE ha tingut generalment una opinió negativa sobre aquests impostos: «El que se sol·licita sempre des de la perspectiva del BCE és que un potencial impost no afecti la transmissió de la política monetària, és a dir, que no afecti el volum de crèdit ni les condicions de finançament i que tampoc afecti negativament l’estabilitat financera, és a dir, a la capacitat de resistència dels bancs», va assenyalar. Anunci ben rebut Des del sector bancari, està clar que el nou impost afectarà l’estabilitat financera, en minvar la capacitat de concedir crèdits de les entitats en 50.000 milions d’euros. Calculen al sector que els 3.000 milions d’euros que l’Estat preveu recaptar amb aquest impost es reduiran del capital dels bancs, cosa que disminuirà en 50.000 milions la seva capacitat de prestar. És una quantitat equivalent, s’adverteix des de l’AEB, al 4,1% dels crèdits totals concedits a empreses i famílies, a les hipoteques concedides en els darrers 15 mesos, i a la meitat dels préstecs a empreses amb aval de l’ICO atorgats durant la pitjor fase de la pandèmia. Amb aquests arguments en contra de l’impost, l’anunci de la vicepresidenta primera del Govern mostrant la disposició a introduir canvis en el tribut va ser molt ben rebut entre els representants del sector financer presents durant la intervenció de Nadia Calviño. «A Europa es comprèn un impost a les energètiques però no s’entén un gravamen sobre el sector financer», va comentar en una xerrada informal el representant a Espanya d’una entitat financera estrangera, satisfet després d’escoltar les paraules de Calviño. «Veurem en què es tradueix tot», va afegir. El nou gravamen a la banca no és l’únic que es podria modificar durant la tramitació parlamentària. El Govern també s’ha mostrat disposat a modificar el nou impost a les energètiques per ajustar-lo a la fórmula que acabin consensuant els Vint-i-set per gravar els beneficis extra dels grups provocats per l’espiral de preus en plena crisi energètica, informa David Page. La iniciativa espanyola planeja gravar amb un 1,2% tots els ingressos de les grans energètiques; la iniciativa europea proposa aplicar un tipus del 33% als beneficis extraordinaris obtinguts el 2022 per les companyies del sector de petroli, gas, carbó i refinament, cosa que deixa de banda les companyies elèctriques. «Ajustarem el nostre impost al que Europa plantegi», va afirmar ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista a Antena 3.