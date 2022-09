Els transportistes de la gironina Calsina Carré han convocat una vaga de 24 hores per reclamar millores salarials i denunciar els "incompliments de l'empresa". Demanen que s'apliqui el 7,5% de pujada salarial que recull el conveni a tots els plusos variables que perceben, entre els quals hi ha incentius per quilometratge o per càrrega o descàrrega. "L'empresa, però, s'hi nega i ens proposa un canvi de model retributiu, que a la pràctica suposa que hi continuarem perdent", diu el portaveu del comitè de vaga, Antoniu Cracana. L'aturada afecta 52 treballadors. La direcció de Calsina Carré veu la vaga del tot "injustificada", assegura que han fet una proposta de millora "substancial" i lamenta que el comitè de vaga hagi abandonat la negociació.

Segons asseguren els sindicats UGT i CCOO, la vaga a Calsina Carré de Pont de Molins (Alt Empordà) s'ha convocat davant "la intransigència de l'empresa, que pretén canviar tot el sistema retributiu que s'havia aplicat històricament". El focus del litigi, expliquen, és l'increment del 7,5% que es va fixar al conveni. Els vaguistes reclamen que aquest augment no només s'apliqui al salari base -com ja s'ha fet- sinó que també s'estengui de manera homogènia als plusos variables que perceben els transportistes.

"Són incentius referits a conceptes com el quilometratge o les càrregues i descàrregues", concreta Cracana. "Com que hem vist que l'empresa es manté enrocada, per això hem decidit tirar endavant la vaga", hi afegeix.

A més, Cracana també critica que l'any 2008, amb la primera crisi, van acceptar una retallada del 38% d'aquests incentius -que suposava "entre 400 i 500 euros mensuals"- i que, "tot i haver-nos fet moltes promeses, no s'han recuperat mai". De moment, la primera de les aturades de 24 hores s'ha convocat per dilluns, però els vaguistes ja adverteixen que es podrien repetir "cíclicament" si el conflicte no es desencalla.

Del tot "injustificada i inoportuna"

Per la seva banda, la direcció de Calsina Carré SL veu la vaga del tot "inoportuna i injustificada". La seva directora general, Alba Carré, explica que aquest any l'empresa ha presentat una proposta retributiva de millora salarial "que supera el conveni". El comitè d'empresa de Pont de Molins, on hi ha 250 treballadors, va acceptar-la. Però no així el col·lectiu de transportistes.

La directora general diu que, durant la negociació amb el comitè de vaga, Calsina Carré ha fet l'esforç de reforçar la seva proposta "a l'alça". I aquí, critica que durant la reunió que s'ha celebrat al Tribunal Laboral aquest matí per intentar arribar a un acord, els vaguistes no hagin acceptat la proposta de mediació -cosa que Calsina Carré sí ha fet- i s'hagin aixecat de la taula.

Pel que fa als incentius, Alba Carré concreta que, amb la proposta que van presentar, si bé alguns no han arribat a apujar-se un 7,5%, d'altres superen aquest percentatge (com és el cas dels transports de mercaderies perilloses). "Però si es té en compte el promig de tots ells, la nostra proposta supera aquest 7,5%", subratlla.

En un comunicat, Calsina Carré SL diu que la vaga no compta amb el suport del comitè d'empresa, i que l'ha convocada un "col·lectiu minoritari" de transportistes. De fet, preveu que tingui un seguiment "menor", perquè hi haurà conductors que no la secundaran i que sortiran de ruta al llarg d'aquest cap de setmana per esquivar-la.

"Entenem la protesta com a inoportuna i injustificada; malgrat la situació, continuem disposats a fomentar el diàleg i trobar solucions per al bé de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores", conclou Calsina Carré.