Guardiola: «Ens trobem davant d’un canvi d’era en l’economia»

De director regional del que llavors era Banco Bilbao, a formar part del seu comitè de direcció quan ja era BBVA. D’allà, a dirigir Banc Sabadell durant més de 13 anys. I, després, a presidir el patronat de la Fundació ESADE, la Comissió Econòmica del FC Barcelona i, ara, el Cercle d’Economia. Un càrrec que Jaume Guardiola va estrenar en públic participant en l’afterwork d’El Periódico, del mateix grup editor que Diari de Girona. Guardiola va fer balanç positiu de les primeres eleccions competides en la història del Cercle d’Economia, tot i que no veu convenient que l’estampa es repeteixi sempre; preveu centrar el seu mandat en advocar per una economia competitiva; celebraria que les empreses que van traslladar la seva seu fora de Catalunya el 2017 les tornessin a portar; i que és dels que creu que darrere de la cantonada espera un escenari econòmic més que complicat.

Guardiola va avisar que «tots els grans moviments de fons porten a pensar que no som al davant d’una situació conjuntural, sinó davant un canvi d’era des del punt de vista econòmic», va sentenciar. El president del Cercle va assegurar que veu improbable un concert econòmic per a Catalunya a l’estil del que hi ha al País Basc i a Navarra. «Em sembla impensable que sigui políticament viable», va continuar. Per a ell la clau és clara: defensar la identitat catalana però de manera realista.