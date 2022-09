Costos de producció i preus en origen

Segons el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), amb dades oficials del mes de maig, els costos de la producció agrícola i ramadera van créixer un 38,38% en la taxa interanual, mentre que els preus percebuts pels agricultors i ramaders en les seves campanyes van augmentar un 22,10%,

Cal destacar que els costos de producció agrícola i ramadera segueixen pujant a mesura que passen els mesos, ja que, per exemple, van augmentar un 29,42% en un any al febrer. Així, en només tres mesos s’han incrementat un 9%. Per la seva banda, els preus cobrats pels productors al febrer van tenir una pujada del 18,85%, poc més d’un 3% durant aquests tres mesos.

Les darreres dades de l’Índex de preus pagats pels productors dóna pujades per a tots els insums agropecuaris a excepció de les esmenes (-15,39 %), amb els fertilitzants nitrogenats com el producte que més s’ha encarit (+145,59 % respecte el maig del 2021). Per darrere hi ha els fertilitzants simples (+133,03%) i fertilitzants potàssics (+120,86%).

Els consums energètics han suposat també importants augments dels costos per als pagesos, en concret, del 86,87% per a carburants, del 74,34% per a l’electricitat i del 15,34% per als lubricants.

Pel que fa a l’Índex de preus en origen percebuts, tots els cultius han patit un repunt a excepció dels cítrics, la cotització dels quals ha caigut de mitjana un 40,5 % el maig respecte el mateix mes del 2021.