El metavers sucumbeix a la febre del totxo virtual

El desenvolupament del metavers segueix avançant amb pols ferm malgrat la històrica patacada que les criptomonedes estan patint aquest any. La nova realitat virtual basada en la tecnologia blockchain que està cridada a canviar el nostre món, probablement de manera més profunda de la que en el seu dia ho va fer la irrupció d’internet, continua edificant-se bloc a bloc, mirant de no veure’s gaire afectada pels números vermells, però ho fa heretant els mateixos vicis i costums que hi ha en l’univers tangible.

Tot i que estem encara en una més que incipient fase de la corba d’adopció, l’especulació immobiliària ja és una realitat dins dels metaversos, on es viu una autèntica febre del maó digital. Ho confirmen tots els experts, però és que n’hi ha prou amb endinsar-se en alguns i observar els preus de les parcel·les, tant per a la compravenda com per al lloguer.

Hi ha companyies punteres de sectors molt diversos que estan desemborsant autèntics dinerals per tenir presència pròpia en el metavers: Gucci, Prada, Warner Music, Ubisoft, Adidas, JP Morgan, HSBC... Ningú vol quedar-se’n fora.

Els que en el seu moment -parlem de no més de cinc anys enrere- van apostar perquè aquestes realitats alternatives serien el futur i van invertir mòdiques quantitats per aconseguir un bon nombre d’aquestes propietats virtuals van ser acusats per molts descreguts de llençar els diners a les escombraries. Avui, aquests visionaris són terratinents digitals capaços de viure únicament amb els rèdits del lloguer de les seves parcel·les.

Íñigo Gastón, Crypto Partnerships Manager & Chief Metaverse Officer de Bit2Me, la plataforma de compravenda de criptomonedes líder a Espanya, amb seu a Elx, relatava durant una jornada sobre els metaversos celebrada a la Universitat d’Alacant el cas d’un noi que en el seu moment va adquirir a molt baix cost terrenys a la plataforma de Decentraland -al principi valien menys de 20 euros- i que recentment n’havia arrendat una part a una companyia per 1.500 euros al mes. Un sou. I no és l’única.

La mateixa Bit2Me ha realitzat una notable inversió per comptar amb una seu a Bloktopia, un dels projectes de metavers més prometedors, que es presenta en forma de gratacel de 21 pisos, en homenatge a la màxima quantitat futura de milions de Bitcoin.

No perdre el tren

La immensa majoria dels metaversos són finits, i això fa que els seus espais es revaloritzin mentre la seva disponibilitat disminueix i, alhora, creix l’interès de les empreses per no perdre el tren. L’empresa d’inversions immobiliàries virtuals Metaverse Group va comprar el novembre una parcel·la de terreny a Decentraland per la barbaritat de 2,27 milions d’euros per desenvolupar-hi esdeveniments de moda digital i vendre roba virtual per a avatars. El conegut mantra de, «si no és a internet, no existeix» seguirà vigent, només que canviant internet per metavers. Però, tot i que puguin arribar a materialitzar el repte de la interoperabilitat i superar els desafiaments entorn de la seguretat de les dades dels usuaris i de les transaccions que s’hi portin a terme, quin o quins, d’entre tants que hi ha en potència o ja en funcionament, acabaran sent els metaversos dominants?

Joaquín Pedreño, fundador de la start-up alacantina Meta Software Factory SL, que es dedica a la construcció d’espais, el desenvolupament d’assistents virtuals intel·ligents i les interaccions entre usuaris en el metavers, considera que «la competència serà brutal», però Horizon World, el projecte impulsat per Meta (abans Facebook), «té molt de guanyat en comptar amb els usuaris». Si actualment la xarxa social de Mark Zuckerberg compta amb uns 2.900 milions d’usuaris, «només que en una fase de testatge del seu metavers captés un 10%, seria amb diferència el més utilitzat». Gastón opina igual i creu que, a més, el farà «amigable», un factor més que important per conquerir el gran públic.

Decentraland i The Sandbox, els dos metaversos més populars, tot just superen junts els 3 milions d’usuaris registrats, però a favor seu juga que estan ja a ple rendiment i són plataformes descentralitzades, que és el gran objectiu de l’anomenada Web3.

El primer compta amb un total de 90.601 parcel·les, uns terrenys virtuals en forma de Tokens No Fungibles, els famosos NFT, que es compren amb la seva criptomoneda MANA. Queda molt poc sòl lliure i les propietats més petites, en el moment de l’enfonsament de les criptomonedes, no costaven menys de 3.000 euros. Uns mesos abans de la caiguda cripto, el preu era fins a cinc vegades superior.

I, compte, que aquests preus són per a zones no gaire transitades. Perquè, una vegada més, el món virtual no escapa als paradigmes d’allò real. «El preu depèn de si el terreny és més o menys cèntric i també de qui són els teus veïns», explica Pedreño. No és el mateix estar al costat d’una casa de cites virtual que tenir al un edifici amb un disseny espectacular. Als Estats Units, la immobiliària Nourmand & Associates està venent una mansió a Beverly Hills per 9,5 milions de dòlars i ofereix per 100.000 d’addicionals la rèplica al metavers de Decentraland.

«Ara hi ha molta gent aturada, a l’espera de veure què passa, però no és mal moment per invertir», indica Pedreño, que apunta que «hi ha qui compra només per després vendre», de la mateixa manera que hi ha pàgines dedicades només al lloguer d’aquest tipus de terrenys digitals. En els últims 30 dies només al marketplace de Decentraland s’hi han registrat 3.370 vendes, 112 cada dia, incloent-hi terrenys, avatars, noms i roba virtual.

Els videojocs estan sent, sens dubte, el cavall de Troia mitjançant el qual el metavers està entrant a la nostra vida, però al marge de l’ingent volum de diners que mou el sector del gaming, en aquestes noves realitats virtuals estan sorgint molts més negocis.

El mercat global de la realitat virtual i augmentada es valorava el 2018 en 26.700 milions de dòlars; el més probable és que tanqui aquest any arribant als 54.000 milions i la previsió és que a meitat de dècada arribi fins als 800.000 milions. Poca broma. Encara que en tinguin, els metaversos no són cap joc.