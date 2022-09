Dermavison tanca una ronda de 630.000 euros per detectar el melanoma precoç

El melanoma és un tipus de càncer de pell que normalment s’identifica en un estat ja avançat a causa de la dificultat per detectar la malaltia. Fins avui, l’screening de totes i cada una les pigues del cos d’una persona és inviable, ja que són moltes en quantitat, i el dermatòleg només presta atenció a les més destacades quan, realment, també n’hi ha d’altres que no són tan remarcables, però poden provocar algun ensurt. Però la medicina avança a passes de gegant. Cada vegada és més freqüent trobar tractaments o teràpies per diferents malalties, el que repercuteix en una promoció de la salut. Una d’aquestes solucions per detectar de forma precoç el melanoma l’ha trobat la companyia gironina Dermavision Solutions, especialitzada en la investigació del càncer de pell després de tancar una ronda de 630.000 euros.

Gràcies en aquesta aportació econòmica, liderada per Josep Malvehy, coordinador de la Innovació de l’Institut de Medicina i Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, l’empresa gironina podrà començar els assajos d’aquest aparell, el Deviskan, durant l’octubre. «Fa quatre anys que desenvolupem aquest dispositiu i tenim ganes que la gent el pugui fer servir», explicava Narcís Ricart, consell delegat i cofundador de la companyia. De fet, va ser quan l’altre cofundador, Enric Campmol van sortir-li una sèrie de pigues al cos fa alguns anys que van decidir arrencar amb aquest projecte. «Si alguna cosa l’havia de matar, no havia de ser això», deia Ricart. Així, es van posar mans a l’obra per trobar una solució i a buscar «que hi havia i que no».

Tota aquesta ronda, «permetrà desenvolupar l’estudi clínic d’aquest prototip i continuar millorant les seves tecnologies». L’aparell, anomenat Deviskan, «agafa totes les imatges que els dermatòlegs necessiten per diagnosticar el melanoma». És a dir, funciona «com una radiografia». D’aquesta manera, amb aquesta ronda privada de 630.000 euros, sumada a 365.000 euros que l’empresa ha obtingut de fons públic des dels seus orígens, permetrà a Dermavision començar els assajos del prototip el pròxim mes d’octubre.

Ara per ara, no se saben encara els hospitals en els quals començaran aquestes primeres proves, però Ricart ja va avançar un d’aquests centres es trobava a la província de Girona. L’objectiu de la companyia gironina és que aquest assaig clínic duri mig any i que llavors, «el procés de regularització de l’aparell també sigui de mig any». Aquesta D’aquesta manera, Deviskan es començaria a comercialitzar i a distribuir pels diferents hospitals a finals del pròxim any i a principis de 2024.

Sobre Dermavison Solutions

L’any 2019, Dermavision va ser la guanyadora de l’onzena edició dels Premis Emprenadors, un any més tard de la seva creació. Tanmateix, aquest no ha estat l’únic guardó que l’empresa rosinca ha guanyat en els seus quatre anys de trajectòria. El 2020, l’EIT Helath va la companyia com una de les empreses emergents europees per participar en el programa EIT Health Headstart, on va tenir accés a mentoria i suport empresarial, a més de rebre un suport financer. Un any més tard, el 2021, també va ser seleccionada per entrar dins el programa NEOTEC.

Els gironins Narcís Ricart i Enric Campmol són els fundadors de Dermavison Solutions. Ricart, té el grau d’enginyer informàtic per part de la Universitat de Girona, a més d’un màster en Innovació i Investigació en Informàtica a la Universitat Pompeu Fabra. Campmol és enginyer industrial i va curar el doble màster en Enginyeria industrial i automoció, amb especialització en disseny mecànic, a la Universitat Politècnica de Catalunya.