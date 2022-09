El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha confirmat que l'energètica pública es posarà en marxa a principis d'octubre amb l'objectiu de reduir la factura de la llum de l'administració comprant l'energia de forma agregada i promovent l'autoconsum amb renovables. "Tindrà un impacte important d'estalvi en la factura energètica de la Generalitat", ha dit en una atenció als mitjans aquest dilluns en el marc de la Setmana del Clima de Nova York. A més de comercialitzadora, la nova companyia pública impulsarà la instal·lació de plaques solars a tots els edificis de titularitat pública i la inversió en projectes d'energia verda, com parcs eòlics.

Aragonès ha negat que aquesta sigui una iniciativa per "acontentar" la CUP, si no perquè és "bona per la ciutadania" i suposa una "peça important" en les seves polítiques de lluita contra el canvi climàtic. A part d'esperar el suport dels anticapitalistes a la nova energètica pública, Aragonès ha assegurat que continuen treballant amb "tota la confiança i complicitat" per "culminar" un acord de pressupostos que "si pot ser" incorpori la CUP.

Nova empresa pública

L'energètica pública catalana serà una societat de capital, anònima i unipersonal, amb participació directa de la Generalitat i farà de comercialitzadora per a la mateixa Generalitat, els seus organismes i empreses. Tot i això, espera poder arribar eventualment a la ciutadania a través de comunitats energètiques.

Comprant l'energia de forma agregada i fomentant les renovables, el Govern espera reduir la factura de la llum. Aragonès ha explicat aquest dilluns que en l'últim any l'administració pública catalana ha augmentat el seu consum en un 9% i, a sobre, s'ha doblat el seu cost.

Segons el Departament, l'administració pública catalana és el principal consumidor d'energia de Catalunya i representa el 2% del consum total. Per exemple, el 2019 va representar gairebé una despesa de 70 milions d'euros. Una xifra que enguany serà molt superior per l'augment del preu de la llum arran de la guerra a Ucraïna.

Plaques a edificis públics

A part d'exercir com a comercialitzadora de la Generalitat, la nova empresa energètica pública també preveu generar energia. Ho farà instal·lant plaques fotovoltaiques a "gran part" dels més de cinc milions de metres quadrats dels 1.542 edificis propietat de la Generalitat, i a més d'un milió de metres quadrats de sol no urbanitzat. Actualment, la potència instal·lada és de 14 megues i volen arribar fins als 329.

Setmana del Clima

El president de la Generalitat ha assistit aquest dilluns a la cerimònia inaugural de la Setmana del Clima de Nova York. L'esdeveniment aplega durant una setmana diversos líders i personalitats mundials, com el president de la Unió Africana i del Senegal, senadors dels EUA, ministres d'Austràlia o enviats especials d'Alemanya, Brasil i Sud-àfrica, entre d'altres. També representants de Nacions Unides, l'Organització Mundial del Comerç i l'Organització Meteorològica Mundial.

Acompanyat de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, Aragonès intervindrà aquesta tarda en l'assemblea general de l''Under2Coalition'.