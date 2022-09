Canàries promociona els seus beneficis fiscals i el seu talent per a captar a les empreses espanyoles. El Govern de Canàries, a través de la Societat Canària de Foment Econòmic (Proexca), inicia una campanya amb la qual busquen atreure a unes 45 companyies instal·lades en el territori peninsular. Aquesta setmana començaran una sèrie de sis reunions amb empresaris de Mallorca, València, Màlaga, Vigo, Barcelona i Madrid per a presentar-los els avantatges del Règim Econòmic i Fiscal (REF) de les Illes i la Zona Especial Canària (ZEC), així com el talent implantat a Canàries a través dels nòmades digitals i dels joves formats a les universitats canàries.

La consellera d'Economia del Govern de Canàries, Elena Mánez, va assegurar que en el context econòmic actual "és necessari redoblar els esforços per a promocionar les Illes com a destí de negocis". A més, va destacar la prospecció constati que realitza Proexca dels mercats exteriors per a detectar ecosistemes amb els nínxols estratègics que l'Arxipèlag vol desenvolupar com l'audiovisual, videojocs, economia blava, eòlica offshore, aeronàutica aeroespacial o la connexió logística entre Europa i Àfrica. "Creiem que el mercat peninsular és estratègic per a Canàries, perquè és un mercat objectiu de les exportacions illenques, i perquè pot convertir-se en un canal per a captar empreses estrangeres", va assenyalar Máñez.

Les últimes anàlisis de l'estratègia de Proexca han revelat que existeixen mercats estrangers, com el Noruec o l'Alemany, que coneixen millor els avantatges d'establir-se a Canàries que les empreses implantades en la Península. Per això, la Societat de Foment Econòmic va iniciar unes prospeccions per a localitzar empreses interessades en conèixer els avantatges d'apostar per l'Arxipèlag per a deslocalitzar la seva activitat. La directora gerent de Proexca, Dácil Domínguez, va detallar que l'objectiu no és només cridar l'atenció d'empreses nacionals, sinó que també es pretén captar companyies internacionals que estiguin ja instal·lades en la Península.

Els esdeveniments tindran una primera part en la qual diversos economistes presentaran el REF i els beneficis fiscals de les Illes davant un centenar de persones a cadascuna de les ciutats. En un segon bloc es mantindran reunions personalitzades amb unes 15 empreses preseleccionades en cada localitat. "La selecció d'aquestes companyies ha portat un treball previ de prospecció i són empreses que ja han mostrat interès per instal·lar part de la seva activitat a Canàries", va explicar Domínguez, qui va afegir que des de Proexca s'ha realitzat una simulació del que suposaria per a aquestes empreses establir-se en l'Arxipèlag.

L'acostament més directe i personalitzat es durà a terme amb un total de 90 empreses i Domínguez estima que, aproximadament, la meitat dels casos podria iniciar els tràmits de la fase d'implantació. Máñez va assegurar que en 2021, malgrat la situació d'incertesa per la pandèmia de la COVID-19, Proexca va gestionar 961 assessoraments a potencials inversors i més de la meitat d'aquests casos ja han realitzat gestions per a implantar-se o generar negoci a Canàries. L'any passat, 42 empreses es van establir a les Illes, generant un volum de negoci de 306,5 milions d'euros i van crear 619 ocupacions amb una alta qualificació, que "ajuda a retenir talent en la terra", segons va destacar la consellera. A això se suma que la ZEC, durant el primer semestre d'enguany ha aconseguit la creació de 44 empreses en les quals s'han creat 832 ocupacions.

Per a Canàries, va insistir Mánez, és clau diversificar l'economia i atreure inversions d'empreses que ajudin a generar sinergies en els nostres ecosistemes, perquè creixi i tingui la possibilitat de desenvolupar més inversions i més ocupacions. "Aquest no és un treball improvisat, ja que tenen testat al mil·límetre els mercats amb l'objectiu de detectar oportunitats per a les empreses canàries que salin fos i per a localitzar companyies que podrien desplegar part de la seva activitat a les Illes", va asseverar la consellera d'Economia.

A més de singularitats fiscals, va assenyalar Domínguez, Canàries té una sèrie d'eixos sobre els quals pivota l'estratègia com la creació de talent a través del flux de nòmades digitals, que ha augmentat després de la pandèmia i que ha alçat a les Illes com un referent a nivell mundial, a més del talent que es genera en les universitats canàries o els nostres centres científics. "Confiem que aquest tour, en el qual mantindrem contacte amb unes 600 empreses, sigui el camí per a consolidar el missatge de Canàries en el territori peninsular", va apuntar Domínguez, qui va avançar que després d'aquesta experiència s'analitzaran els resultats per a valorar la possibilitat d'estendre aquestes accions en 2023.