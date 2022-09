L’Associació de Càmpings de les comarques gironines s’acomiada de l’estiu amb dades similars a les del 2018 i 2019 pel que fa a les ocupacions, que al mes d’agost han oscil·lat entre un 85 i un 95%. Al juliol, van situar-se entre un 70 i un 75%. La valoració és d’una «bona temporada turística», després de dos anys «molt difícils» per la pandèmia.

«La temporada baixa també té un pes molt important per al sector i es preveu que aquest any sigui bona, sempre que la climatologia sigui favorable», destaca el president de l’Associació, Miquel Gotanegra.

Malgrat les bones xifres en ocupacions, Gotanegra assenyala que els càmpings estan afectats pel context global de puja dels costos energètics i d’escalada de preus generals.

Des de l’Associació se celebra que «s’ha recuperat la confiança dels clients internacionals», amb la visita d’alemanys, belgues, holandesos i francesos. Afirmen, però, que els anglesos aquest any no han retornat, encara que consideren que en els anys vinents «es podrà recuperar aquest mercat».

Pel que fa a la clientela catalana, fan palès que molts «han quedat entusiasmats amb l’oferta», diu Gotanegra, i afegeix que el principal client són les famílies amb fills, sobretot durant la temporada alta. A la temporada baixa, prevalen els consumidors sèniors i, de moment, la preveuen també bona.

Gotanegra exposa que els càmpings gironins tenen una gran oferta a l’aire lliure, «amb instal·lacions que es renoven cada any, amb serveis adreçats a tota mena de públic». Es mantenen, doncs, capdavanters a Europa. De fet, aquest any un càmping gironí, Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, ha estat premiat per l’associació alemanya ADAC com el càmping més sostenible d’Europa.

I un altre càmping gironí, l’Internacional de Calonge, ha estat guardonat amb el prestigiós DCC-Europa Preis de Platí.

A més, dos càmpings gironins han quedat finalistes en premis europeus: el Salatà de Roses en la categoria d’accessibilitat dels premis de l’ADAC; i l’Empordà de l’Estartit, en la categoria de millor càmping familiar que concedeix l’ANWB, l’associació de referència als Països Baixos.