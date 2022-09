El Govern accelera els terminis per acabar el disseny del Pla de Contingència. Segons fonts de l’executiu, ahir va tenir lloc una reunió interministerial per acordar la prioritat de les mesures amb l’objectiu de donar llum verda a l’esborrany amb el qual Espanya pretén fer front a la crisi energètica i que cal enviar a Brussel·les la setmana que ve. Entre les mesures del pla s’inclou un nou mecanisme per evitar excessos de consum en determinats moments.

Fins a l’1 de juliol de 2020, a Espanya hi havia un mecanisme de suport al sistema elèctric en situacions de necessitat conegut com a subhastes d’interrompibilitat. El Govern comprometia una quantitat de diners amb la indústria a canvi que aquesta estigués disponible en moments d’alta demanda. El mecanisme va deixar d’utilitzar-se –excepte a les illes, on continua vigent– a petició de Brussel·les, que el considerava contrari al mercat únic i a l’esquema d’ajudes d’Estat.

Amb la crisi energètica, el Govern ha decidit reprendre aquesta mesura, però amb un nou disseny. A falta de conèixer els detalls concrets, el nou mecanisme podria estendre’s més enllà de les grans empreses d’energia, que eren les principals receptores de l’antiga fórmula, a la resta de la demanda, com va proposar el Govern basc en les «al·legacions» enviades al Ministeri per a la Transició Ecològica per a l’elaboració del Pla de Contingència.

La intenció de l’executiu és que la mesura entri en vigor amb rapidesa, encara que en tractar-se d’un canvi regulador serà objecte d’aprovació per part del Consell de Ministres. Aquest mecanisme és, de fet, una de les principals condicions que estableix el Govern per autoritzar el tancament de la segona part de la central de carbó d’As Pontes, juntament amb la tornada a producció de les centrals de cogeneració.

Segons Red Eléctrica, la possibilitat d’apagada elèctrica a Espanya és ínfima, expliquen fonts del mercat. Tot i això, aquestes mateixes fonts afegeixen que l’operador del sistema elèctric ha demanat a les empreses propietàries de les plantes de generació que comuniquin les operacions de manteniment de les seves centrals i tinguin en compte la « complexa situació actual» a l’hora de programar aquest manteniment.

El sector industrial de ple va demanar a l’executiu reprendre un esquema com el de la interrompibilitat, així com la seva extensió al gas, per «incentivar» aturades al sector.