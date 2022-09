Un grup d’empresaris gironins ha creat Girona Tech Hub, una dundació que vol imulsar el talent jove i projectar l’ecosistema tecnològic i digital gironí. La presentació en societat del projecte es fa demà a la tarda a la seva seu, al carrer Riu Güell de Girona, on comptaran amb un espai destinat a donar formació, incubar i accelerar startups. La voluntat dels promotors és evitar la fuga de talent tecnològic de les comarques gironines. Amb aquest esperit, esperen incorporar suports tant del sector privat com de les administracions públiques perquè el projecte tiri endavant.

Jou Esparraguera és una de les ànimes de Girona Tech Hub. Fa uns anys, amb altres socis ja va crear Wow Startups, un projecte sense ànim de lucre on donaven suport a start ups de nova creació, des de les fases inicials fins a la recerca de socis capitalistes. «Amb Girona Tech Hub volem fer un pas endavant i crear un ecosistema de start ups que contribueixi a evitar la fuga de talent que pateixen les comarques gironines», explica Esparraguera.

En aquest sentit, apunta que «la formació tindrà un pes essencial» en aquesta iniciativa. Apunta que «part de la formació convencional queda sovint obsoleta i que als joves cal motivar-los». Per això, Girona Tech Hub, aposta per incorporar «mètodes didèctics desenvolupats a Silicon Valley i també la Intel·ligència Emocional Col·lectiva (IEC), per humanitzar les empreses», entre d’altres.

Entre l’equip formatiu del projecte hi ha Felipe Garcia, especialista en intel·ligència artificial; Toni Alegre, especialista en Business Intelligence; Santiago Aldekoa, expert en formació d’actituds, autoestima i PNL; Pol Salvado, coach expert en intel·ligència emocional i lideratge d’equips; Jordi Poll, formador a l’EAE expert en inversió i emprenedoria; i el mateix Jou Esparraguera. coach, mentor i desenvolupador de la IEC.

«Teconologia, territori i talent són les ‘3 t’ que, de manera transversal, volen cohesionar tot l’ecosistema tecnològic, digital i de startup de Girona», assegura Esparraguera.

Entre els patrons de Girona Tech Hub hi ha l’equip fundador de Wow, «però estem en procés d’integrar noves persones i institucions al projecte». Per això, fan una crida a institucions públiques i privades a sumar-s’hi.

En la presentació de l’espai que es farà demà a les set de la tarda, està prevista la presència de representants de diversos ajuntaments gironins, de centres de promoció econòmica i emprenedoria de la província, així com membres de la, Cambra de Comerç de Girona, del Col·legi d’AgentsComercials, l’AEEG, Pimec, Rotary Girona, o la UdG. També hi hparticiparan directeius d’empreses tecnològiques de Girona i Barcelona. Al llarg de l’acte de presentació, es preveu una ponència de Jesús Alonso, inversor i mentor en diverses start ups.