La Delegació del Govern a Girona ha creat els Premis Generalitat Girona per fer visible "l'excel·lència i l'empenta" de projectes i referents del territori. Seran tres guardons, que es lliuraran anualment, i que portaran els noms del president Josep Irla, l'escriptora Aurora Bertrana i la mestra i sindicalista republicana Isabel Vilà. El primer reconeixerà la trajectòria de persones rellevants a la demarcació, el segon s'entregarà a projectes socials que fomentin l'equitat i la igualtat, i el tercer distingirà iniciatives empresarials. Els Premis Generalitat, una reproducció del 'Tors de Venus' d'Arístides Maillol, s'entregaran per primera vegada el 28 d'abril de l'any vinent. Les bases de la convocatòria es publicaran properament.

Els Premis Generalitat Girona neixen amb la voluntat de reconèixer persones, entitats i empreses que hagin destacat pel seu esforç i que hagin contribuït a millorar la demarcació. Bé sigui des de l'àmbit professional, bé sigui per la seva implicació en el teixit associatiu, cívic, cultural o esportiu.

"Girona és una demarcació amb un fort sentiment de pertinença, una vegueria amb projectes i referents propis per a la ciutadania", ha subratllat la delegada del Govern, Laia Cañigueral. "Per això, hem gestat aquests premis amb la voluntat d'incentivar els valors i iniciatives que fan que tinguem una societat millor", ha afegit.

Els premis es distribuiran en tres categories. Cadascuna porta el nom d'una personalitat gironina, també amb l'objectiu de reconèixer la seva aportació històrica i reivindicar-ne els seus valors.

Irla, Bertrana i Vilà

El Premi Josep Irla Bosch, al gironí de l'any, reconeixerà la trajectòria professional o vital de persones individuals. Rep el nom de qui va ser regidor, representant de la Generalitat a Girona, diputat, president del Parlament i president de la Generalitat. "Va afavorir l'ensenyament i la cultura, sobretot entre els sectors populars, així com l'ús del català a les administracions", n'ha destacat Cañigueral.

El Premi Aurora Bertrana Salazar distingirà projectes socials que fomentin l'equitat i la igualtat a la demarcació. Pren el nom de l'escriptora i musicòloga gironina, que va col·laborar amb l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana i va fer classes a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. "El maig del 1932 va signar les bases per a la constitució d'un Front Únic Femení Esquerrista i, un cop exiliada, a la fi de la Guerra Civil, va participar en accions humanitàries gràcies al contacte amb el Comitè Internacional de la Creu Roja", ha recordat la delegada del Govern.

Per últim, el Premi Isabel Vilà Pujol reconeixerà la iniciativa empresarial que hagi destacat per fomentar una economia innovadora, verda i de responsabilitat social. Honorarà, amb el seu nom, la trajectòria de la mestra i sindicalista republicana catalana. "Va tenir cura dels ferits del foc a la Bisbal, a la revolució del 1868, i també va ser coneguda com a 'Isabel cinc hores' per la seva lluita a favor de la jornada de cinc hores per als menors de 13 anys", ha dit Cañigueral. També va ser nomenada secretària del sindicat La Internacional, "aconseguint ser la primera dirigent sindical d'Europa".

"Reivindicar allò positiu"

"Sovint les males notícies o les presses aclaparen el nostre dia a dia, i és important que també reservem espais per reivindicar les coses positives que passen al nostre voltant", ha dit Cañigueral, explicant el per què del naixement dels guardons. "Amb aquests premis volem posar el nostre granet de sorra per destacar referents innovadors per a les noves generacions, que demostren que es poden fer grans coses al territori i que la bona feina es reconeix", ha afegit.

"A les comarques gironines tenim la sort que s'hi porten a terme grans projectes i iniciatives socials i empresarials; i creiem que és imprescindible posar-los en valor, perquè la ciutadania tingui referents positius, i s'encomanin aquest esforç i aquestes ganes de treballar", ha afirmat la delegada del Govern.

El guardó que s'entregarà -els premis no tenen dotació econòmica- serà una reproducció de l'escultura 'Tors de Venus' d'Arístides Maillol, que la Generalitat va comprar el 2010 i que presideix el passatge que porta el nom de l'artista a la Delegació. "Creiem que és l'obra adequada, per la seva solemnitat i elegància, i també perquè Maillol va destacar per reivindicar Catalunya", n'ha dit la delegada.

El lliurament, a l'abril

El primer acte de lliurament dels Premis Generalitat Girona tindrà lloc el 28 d'abril de l'any vinent, i l'escenari que acollirà l'entrega es vol que sigui el Pati de les Magnòlies. La data, ha dit Laia Cañigueral, no és banal. Perquè va ser aquell dia del 1931 quan el president Macià va nomenar Josep Irla primer comissari delegat de la Generalitat a Girona, "després que es proclamés la Segona República i recuperéssim l'autogovern". Un càrrec que va ser l'embrió i l'antecedent de l'actual Delegació del Govern.

La publicació de les bases i de la convocatòria dels guardons es farà properament. El jurat dels Premis Generalitat Girona l'integraran un màxim de deu membres, representants dels diferents àmbits i sectors de la demarcació, i la delegada ja ha avançat que serà "paritari".