Andalusia segueix l’estela de Madrid. El president de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha anunciat que aplicarà una bonificació del 100% a l’impost del patrimoni, igual que la seva coreligionària Isabel Diaz Ayuso. El gravamen, cedit a les autonomies i nascut el 1977 com a impost «extraordinari», es va reinstaurar el 2011 després de la crisi que va esclatar el 2008 per incrementar la recaptació. El tribut va deixar d’exigir-se entre el 2008 i el 2010. Posteriorment es va anar prorrogant la seva vigència a través dels Pressupostos Generals de l’Estat fins a consolidar-se de forma permanent en els del 2020.

La patronal catalana Foment del Treball va intentar impugnar-lo a través del Defensor del Poble, però la iniciativa no va prosperar. Després de Madrid, la comunitat en què s’aplica fins avui una bonificació més gran en aquest impost (25%) és Galícia, on la va aprovar Alberto Núñez Feijóo quan era president.

La disparitat entre autonomies és elevada. Per a un patrimoni de 800.000 euros en què s’exclou l’habitatge habitual fins a 300.000 euros. En aquest cas, és l’Aragó on més es tributa, amb 1.164,37 euros, seguit per Extremadura, amb 1.099,31 euros, segons un estudi que realitza el Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF). Catalunya, que se situa en una zona mitjana alta amb aquest tribut, és la comunitat que aporta més recaptació del total, al voltant de la meitat de 1.200 milions. Al País Basc hi ha un Impost sobre la Riquesa o sobre el Patrimoni amb exempció de l’habitatge habitual.