Des de fa 25 anys, la Fundació Universitat de Girona promou i gestiona una extensa oferta de programes de la UdG; més de 40.000 professionals han cursat algun dels seus màsters o postgraus, en els diferents àmbits de coneixement que proposa. A més, existeix la possibilitat que els alumnes puguin fer alguna formació sense cap mena de cost. Compta amb més de 200 formacions anuals que s’adapten en cada ocasió a la modalitat més adient: virtual a través de videoconferència, presencial, híbrida, etc. Quaranta-quatre d’elles són d’àmbit internacional.

Formacions subvencionades

Una de les novetats més destacades d'enguany, és que la Fundació UdG ofereix un ventall de formacions sense cost per als alumnes, ja que estan subvencionades al 100% per fons europeus. Fins a finals del pròxim mes d’octubre, imparteix cursos en l’àmbit de la infermeria, i d’altres de matèries tan diverses com Community Manager, Disseny Industrial, Posicionament web SEO/SEM o Com Fer un Projecte d’Edificació amb REVIT: Entorn BIM. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de Covid-19.

El seu eslògan és molt clar i resumeix l'esperit de la formació: "Et preparem per a la cursa de la teva vida" fent un paral·lelisme entre l’estudiant que es prepara per al seu futur i l’atleta que es prepara per a la cursa. Hi ha formacions que han canviat vides, com per exemple el cas d’una exalumna del Màster en Primatologia (que ofereix pràctiques als 4 continents on hi ha primats en estat silvestre). Gràcies a aquestes pràctiques, aquesta alumna, que en començar el màster desconeixia la seva passió pels primats, actualment és la directora executiva de Zambia Primate Project, liderant un projecte que es dedica a localitzar, rescatar, rehabilitar i, finalment, alliberar primats del tràfic il·legal. Ara ella salva vides.

En aquest curs destaca també el postgrau d'Urbanisme i Territori, entre altres

En aquest curs que comença, destaquen els postgraus d’Urbanisme i Territori; Especialització en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials; Gòspel Sistèmic, un Recurs Musical d’Intervenció Social i Creixement Personal; Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació, i els màsters d’Atenció Integral Infermera a la Persona en Estat Crític; Degree in Visual Tools to Empower Citizens; Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) i Direcció Avançada de Plantes Industrials.

Trobareu tota l’oferta actualitzada a www.fundacioudg.org.