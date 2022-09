Primer va ser la Comunitat de Madrid i, ara, la d’Andalusia. L’esquer és la rebaixa dels impostos, via la supressió de l’impost de patrimoni i, l’objectiu, així expressat pel president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, aquells catalans que gaudeixen de rendes altes. Els que no s’han domiciliat ja a Madrid, és clar. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va transmetre ahir cert cansament de l’executiu sobre la qüestió amb un prec-queixa: «Deixin els catalans en pau!». I va recordar que el Govern català es troba centrat actualment en la confecció dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, en què, excepte sorpreses, no es preveu modificar l’impost de patrimoni.

El president Pere Aragonès va assegurar que Madrid i Andalusia «no aconseguiran competir» amb el teixit econòmic català fent dúmping fiscal. Preguntat per si té por que marxin empresaris catalans, Aragonès va dir que els «ecosistemes econòmics no es creen en un dia» i va lamentar que el president d’Andalusia intenti «incentivar una guerra territorial». «És una discussió que el Govern central ha de tenir amb aquells territoris que estan aplicant una política neoliberal d’impostos que té un impacte en els serveis públics», va etzibar, i va deixar clar que està en contra d’una «recentralització» en política fiscal.