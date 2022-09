La supressió de l’impost de patrimoni anunciada pel Govern d’Andalusia tindrà ressò al Parlament de Catalunya. Els comuns van anunciar que portaran al debat de política general una proposta per forçar els grups a votar el manteniment del tribut, que paguen només l’1% dels catalans i que suposa 547 milions per a la Generalitat. La iniciativa pot suposar un nou compromís per a ERC i Junts en plena negociació dels pressupostos. Els republicans no són partidaris de tocar la carpeta de la fiscalitat, mentre que els postconvergents van aprovar al seu últim congrés que havia d’analitzar-se la seva supressió a més d’eliminar el de successions. «No volem ser la platja de Madrid o l’Andorra del sud, no volem el model d’Ayuso en fiscalitat», va advertir el portaveu d’En Comú Podem, David Cid, que va recordar que el patrimoni mitjà dels que paguen aquest tribut a Catalunya és de 2,7 milions d’euros.