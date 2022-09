Els impostos són un altre dels aspectes que separen els socis del Govern, Junts i ERC, i la crida del president d’Andalusia als empresaris catalans amb l’esquer de la fi de l’impost de patrimoni amenaça de reactivar aquest pols fiscal. Els postconvergents van aprovar en el seu últim congrés defensar la supressió de l’impost de successions i donacions i estudiar la del gravamen sobre el patrimoni, que per a aquest exercici té prevista una recaptació superior als 600 milions. En concret, 649 milions previstos per a aquest exercici, davant dels 555 de l’anterior. És, per tant, una bona font d’ingressos, encara que, com destaquen els qui hi estan en contra, gairebé no existeix a la resta del món, amb excepcions com Liechtenstein, Suïssa o Noruega. Creat el 1977 com a impost «extraordinari», el gravamen, que està cedit a les autonomies, es va reinstaurar el 2011, després de l’anterior crisi per incrementar la recaptació i de manera provisional, ha vist com es prorrogava la seva vigència cada exercici a través dels Pressupostos Generals de l’Estat fins quedar com a permanent en els comptes de 2020.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’ERC, va tancar la porta a tota mesura de caràcter tributari en els pròxims pressupostos, el sostre de despesa dels quals ja s’ha aprovat. I menys encara la supressió de figures tributàries, ja que l’executiu català necessita recursos per finançar els serveis públics després de la crisi pandèmica i l’ara relacionada amb la guerra a Ucraïna. L’objectiu del cap de l’executiu català és clar: consolidar l’actual model tributari i ni apujar ni abaixar impostos, si bé es veurà si pot mantenir aquesta filosofia després de buscar suports per aprovar els comptes de l’any que ve. Harmonització fiscal En principi, els socis del Govern no volen entrar en noves polèmiques amb els impostos de fons ni continuar mostrant les seves diferències, almenys en públic. La comissió d’experts per a la reforma fiscal constituïda pel Ministeri d’Hisenda va incloure l’opció de l’harmonització fiscal dels impostos cedits (patrimoni i successions i donacions, entre altres) entre autonomies en les seves propostes. Esquerra era partidària d’una mesura d’aquest tipus per evitar la fugida de contribuents d’aquest tribut, especialment a Madrid. Ara, Andalusia se suma com a opció perquè les fortunes rebaixin la seva càrrega fiscal. Una de les idees que es manejaven en el document consistia en l’anomenat impost dual, a l’estil del que existeix als EUA. És el model que en el seu moment va plantejar ERC en una esmena al projecte de Pressupostos de 2021 que va ser descartada pel Govern. Segons aquest sistema, a més de la quota autonòmica es crearia una altra estatal de l’impost sobre el patrimoni, d’acord amb un mínim exempt i una escala de gravamen aplicable a tot l’Estat. Però només s’ingressaria a l’Estat la diferència entre la quota estatal i l’autonòmica, amb el límit de la primera d’elles. Catalunya, amb gairebé 80.000 contribuents d’aquest gravamen, no és la comunitat en la qual més es tributa, però està en la franja mitjana alta. Per a un patrimoni de 800.000 euros, sense incloure l’habitatge habitual fins a 300.000 euros, el resultat de la liquidació és de 769,51 euros. És la quarta, després de l’Aragó (1.164,37 euros), Extremadura (1.099,31) i la Comunitat Valenciana (909,44), segons un estudi del Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF). En total a tot Espanya hi ha uns 212.000 declarants de l’impost de patrimoni. Madrid, una de les comunitats que més grans fortunes reuneix, aplica una bonificació del 100% en aquest tribut.