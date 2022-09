El Consell de Ministres va aprovar ahir la reducció de l’IVA del gas del 21% al 5%, que també s’estén a les calderes de les comunitats de barri, conegudes com a calefacció central. La mesura s’aplicarà a partir de l’1 d’octubre i fins a finals de desembre; a més de la creació d’un nou servei de gestió de la demanda, similar a l’extingida ininterrompibilitat, però que permet notificar la reducció del consum amb 15 minuts d’antelació en un nou reial decret llei de mesures urgents en el camp de l’energia, tal com va anunciar la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la conferència de premsa després de la reunió.

Aquest nou servei de resposta a la demanda activa servirà per donar flexibilitat al sistema elèctric, permetent a les comercialitzadores i als grans consumidors d’electricitat (demanda superior a 1 megawatt) reduir el consum durant un període màxim de tres hores a canvi d’una retribució econòmica i després d’un avís anterior amb només 15 minuts d’antelació. Red Eléctrica s’encarregarà de gestionar aquest instrument mitjançant una subhasta anual que se celebrarà «aviat», ja que s’espera que el servei estigui operatiu l’1 de novembre «de cara a la temporada d’hivern», segons el Ministeri de Transició Ecològica.

D’altra banda, amb la reducció de l’IVA al gas al tipus mínim autoritzat per Brussel·les, l’executiu preveu un estalvi de 190 milions per als consumidors durant els propers tres mesos. A partir del gener, el govern decidirà «si cal» mantenir-la o no, com amb la resta de rebaixes elèctriques, segons Ribera. El Govern també ha ampliat aquesta reducció a aquells productes de calefacció com pellets o llenya, cosa que el PP havia sol·licitat en les propostes enviades a l’execuiu per a l’elaboració del Pla de Contingència.