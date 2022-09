El Govern andalús assegura que «aquesta vegada sí» impulsarà l’obertura d’una seu de la Junta d’Andalusia a Catalunya. Va ser Juan Manuel Moreno qui va anunciar anys enrere l’obertura d’una delegació, com la que hi ha a Madrid, a Barcelona. El president va informar el gener del 2020, fa gairebé tres anys, a la seu del Parlament andalús, que procediria a obrir aquesta delegació per «combatre el separatisme» -el sisme polític del procés era llavors molt més fort- i per atraure empreses i captar inversions, va explicar en seu parlamentària.

El decret d’estructura de la Junta d’Andalusia que es va aprovar el setembre del 2020, mesos després de l’anunci, ja incloïa aquesta nova delegació a l’organigrama. L’Oficina de la Junta d’Andalusia a Barcelona, adscrita, com la de Madrid o Brussel·les, a la conselleria de Presidència, que llavors ocupava l’avui número tres del PP, Elías Bendodo, es va crear i definir però mai no es va dotar de personal ni de contingut. Ara el Govern andalús, en plena pugna fiscal, assegura, com va avançar El Español, que sí que impulsarà aquesta delegació catalana i treu del calaix aquest anunci que havien oblidat.

Llavors el discurs del president andalús era clar, i va explicar que amb aquesta oficina intentava captar inversions i obrir als empresaris catalans «afectats per la crisi creada per l’independentisme» de bat a bat les portes d’Andalusia. És el mateix que Moreno repeteix aquests dies després d’aprovar el Govern una nova baixada d’impostos que suposa rebaixes en els tres primers trams de l’IRPF, la supressió de l’impost de patrimoni amb l’objectiu que grans fortunes es traslladin a Andalusia i l’eliminació del cànon aigua. Un paquet que detraurà a les arques públiques més de 360 ​​milions d’euros, cosa que se suma a baixades anteriors que resten 900 milions de recaptació.

Moreno ha aprofitat aquestes rebaixes fiscals, que va anunciar dilluns en un esmorzar informatiu a Madrid, per llançar picades d’ullet als empresaris del país, demanant-los que se censin a Andalusia, especialment els de la capital i els catalans. A ells es va dirigir expressament: «Els dic als empresaris catalans: aquí hi ha la seva terra. A Catalunya hi ha impost de successions i donacions, aquí no. Allà hi ha impost de patrimoni. Aquí no. I aquí no ens independitzarem mai, som orgullosa part d’Espanya». Unes paraules que va rebre el retret de la Generalitat, que li va demanar que deixi els catalans «en pau» i va denunciar la «subhasta populista» d’impostos.

Ja ho va fer Chaves

Que la Junta d’Andalusia tingui seu a Catalunya no és nou. El Govern socialista de Manuel Chaves ja va obrir una oficina a Barcelona com a delegació de la Junta per a Catalunya, Balears i València. Un conveni signat amb la Diputació de Barcelona cedia un pis a la capital catalana i la Junta pagava el personal. Va tancar definitivament el 2015.

Aleshores el PP criticava el «malbaratament» en «ambaixades» de la Junta. No han estat mai ambaixades sinó seus del Govern, com té punts de l’Agència Extenda, oficines que ajuden els empresaris andalusos a internacionalitzar el negoci, a desenes de racons del món. El PP a l’oposició criticava un desplegament que la patronal sempre ha aplaudit i que ara el Govern assumeix.