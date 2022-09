Totes les empreses, amb independència de la seva dimensió s’enfronten al repte de la transformació digital. No és un concepte completament nou —el terme es va encunyar fa més d’una dècada—, però la pandèmia ha accelerat el procés de digitalització iniciat abans per moltes companyies. Per a abordar els reptes i dinàmiques a les quals s’enfronten, Diari de Girona i Prensa Ibérica, amb el patrocini de CaixaBank, van organitzar una jornada a la Cambra de Comerç de Girona que va reunir una trentena d’assistents.

Al llarg de la trobada, els participants van tractar temes com el paper de l’equip directiu i de la plantilla en el procés de transformació digital, el coneixement del client a través de les dades, la generació de valor a partir de l’experiència de client, les eines de comunicació interna, i l’evolució de les relacions laborals que ha propiciat la digitalització. I si una cosa va quedar clara, és que més enllà de la tecnologia -imprescindible en aquest procés- els veritables protagonistes dels processos de transformació digital són les persones.

La jornada es va iniciar amb una conferència de David Martí, fundador i director de Playbrand estratègies digitals, professor d’estratègia digital a la Universitat de Girona i president de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona. En la seva ponència, titulada «Sortir de la zona de confort. La por als canvis», va fer una anàlisi de com en molts pocs anys algunes companyies amb idees disruptives havien canviat un sector aprofitant la digitalització. Entre elles va citar Uber, Airbnb, Netflix, o Meta (Facebook i Instagram). Totes tenen en comú que han fugit del cost físic, són digitals (sense internet no existirien), i que els seus líders venen de fora del sector en el que han acabat sent rellevants. En clau domèstica, va posar els exemples de Bizum (té vint milions d’usuaris i només set treballadors), o Balay, que ha començat a vendre electrodomèstics al client final sense passar per intermediaris amb l’objectiu d’aconseguir les dades dels clients.

«Qualsevol producte sotmès a pressió digital s’hauria de transformar a servei» «Els intermediaris que no aporten valor acaben expulsats» David Martí - President de l'Aenteg

Segons Martí, estem en temps molt complexos i d’elevada volatilitat, i la transformació digital afecta de ple molts processos. En aquest sentit va apuntar que «qualsevol producte sotmès a pressió digital s’hauria de transformar a servei», que «els intermediaris que no aporten valor acaben expulsats», i que «el procés de digitalització acaba repercutint en una rebaixa de preus».

Per acabar va recomanar a les empreses descartar plans estratègics a llarg termini, perquè els canvis són constants, i adaptar-se a un ecosistema en el que fins i tot és possible la col·laboració amb un competidor.

La segona ponència de la jornada va anar a càrrec de Lurdes Roquet, directora de Transformació de Banca d’Empreses de CaixaBank. Amb el títol de « La digitalització com a eina fonamental en les pimes», va recordar moments històrics que havien suposat una revolució per a les empreses i la societat, des de la revolució industrial fins als nostres dies. No obstant això, la intensitat dels canvis s’ha accelerat molt amb l’entrada al segle XXI, primer amb l’automatització i les tecnologies de la informació i la comunicació, i posteriorment amb la Internet de les coses, el núvol, o la intel·ligència artificial.

«La disrupció tecnològica afecta tot tipus d’empreses independentment del sector d’activitat i de la grandària» Lurdes Roquet - Directora de Transformació de Banca d'Empreses a CaixaBank

Roquet va advertir que a «la digitalització de les empreses és un procés ineludible» i que «en un moment de canvi accelerat com l’actual, la disrupció tecnològica afecta tot tipus d’empreses independentment del sector d’activitat i de la grandària». La directiva de CaixaBank va recordar els informes que alerten que les empreses espanyoles encara no estan aprofitant al màxim l’economia digital i les pimes s’estan quedant enrere a la digitalització». Roquet va insistir que la transformació digital és un fenomen que va més enllà de la pròpia tecnologia: «Procés complet que abarca des de la reinterpretació del pla de negoci fins al desenvolupament de noves capacitats dels treballadors per adaptar-les a les necessitats del present i futur»

La importància de les persones en tot el procés

Precisament el paper del capital humà -directius i treballadors- va ser un dels eixos de la taula rodona que va cloure la jornada: «sense persones, no hi ha transformació digital», «és una qüestió d’equip, del conjunt de l’empresa, però que ha de començar des de la direcció», «pots tenir perfils innovadors, però no serviran de res si la transformació no forma part de la cultura i els processos de l’empresa» són algunes de les idees que van llançar Laura Liarte, General Manager de Hohner Automation i membre del Patronat de la Politècnica de la UdG; Joan Ribas, CEO de GNA Hotel Solutions i vicepresident de Transformació Digital i Noves Tecnologies de la Cambra de Comerç; i Ariadna Casasus Bernacho, professora de la UOC i partner de Link2market.

Pel que respecta a la conformació dels equips, Joan Ribas va recomanar la creació d’equips multidisciplinars, que generin un document de treball i un full de ruta. «Això vol dir destinar-hi temps i recursos», va advertir el vicepresident de la Cambra.

Casasús i Liarte van recomanar que les empreses no tinguin un responsable de transformació digital, sinó que es treballi per projectes concrets. «Tenir una figura específica, a no ser que sigui una empresa molt gran, per assolir aquest rol, és molt probable que acabi en fracàs», va dir Casasús.

Els ponents també van reflexionar sobre els canvis en els estils de direcció que ha provocat la transformació digital, que sovint acaba generant processos de participació activa a través d’eines de comunicació interna que no existien fa uns anys.

A preguntes del públic, van parlar sobre el teletreball i la presencialitat. La majoria d’ells van destacar els beneficis del treball a distància. La consideren una eina positiva, a banda que també contribueix a retenir el talent a les empreses.

Tots ells també van destacar la digitalització els ha permès disposar d’eines que permeten analitzar i interpretar dades clau de la companyia.