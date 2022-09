Endesa preveu invertir en els propers tres anys 119,6 milions d'euros a les comarques gironines per reforçar la xarxa elèctrica, facilitar la transició energètica i millorar la qualitat del servei que reben els més de 611.000 clients de la província. La companyia, a través de la seva filial de distribució, e-distribución, orientarà els projectes en millorar "la digitalització, la fiabilitat, la resiliència, la flexibilitat i l’eficiència de l'extensa xarxa" de distribució que té a la demarcació de Girona i que compta, entre d’altres, amb 7.907 centres de transformació, 32 subestacions, 26 centres de repartiment i 15.833 quilòmetres de línies repartits per la demarcació.

Les actuacions se centraran principalment en tots els eixos que permetin continuar digitalitzant la xarxa; garantir la "robustesa i resiliència", facilitar l’accés a les renovables, millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament -tot minimitzant les interrupcions del servei- i preparar les infraestructures per a l'increment de la demana fruit de l’electrificació (es calcula en uns 7.500 MWh d'aquí a tres anys).

En concret, Endesa preveu actuar directament en més de 1.500 quilòmetres de línies d'alta, mitjana i baixa tensió de la demarcació, tot i que destaca especialment "l’esforç" inversor en la baixa tensió, que ronda els 24,7 milions d'euros. A més, preveuen generar més de 340 llocs de treballs directes i indirectes.

La transformació de les xarxes de distribució juga un paper clau per assegurar la integració de les energies renovables, el desenvolupament de les tecnologies que faciliten l’energia distribuïda i el desplegament massiu dels vehicles elèctrics. I és, segons la companyia, la xarxa de distribució que coneixem avui dia té "els dies comptats" i "mutarà" cap a una xarxa activa i participativa, on el client serà el centre del sistema elèctric i es millorarà la qualitat del servei que rep. Per això que Endesa situa la digitalització en "l’eix central" de tot aquest canvi.

A banda d’aconseguir la descarbonització i l’electrificació de l’economia, la xarxa elèctrica s'ha de preparar per afrontar la resiliència. En aquest sentit, la investigació en innovació i l’aplicació de noves tecnologies és clau per estar preparats per fenòmens meteorològics extrems que afecten la qualitat del subministrament i que són una de les conseqüències del canvi climàtic.

Durant els propers tres anys, Endesa té previst instal·lar més de 1.400 telecomandaments a les comarques gironines, de manera que d'aquí al 2025 se superarà la xifra dels 4.000, i es continuarà amb el desplegament iniciat en els últims anys. A més, s'instal·laran nous interruptors de línia que actuen automàticament davant incidències en la xarxa, de forma que s’aïllen els trams avariats i es restableix el subministrament en el temps més curt possible.

Un altre dels elements clau en aquesta "transformació" passa per la sanforització de centres de transformació, que consisteix en monitoritzar l'estat dels transformadors i de les xarxes de baixa tensió. Aquesta iniciativa, que va començar a desplegar-se l’any 2018, ha anat creixent progressivament i durant el proper trienni Endesa preveu instal·lar-ne, repartits per totes les comarques gironines, al voltant dels 3.710, fins a aconseguir-ne 6.580 el 2024.

A més, també s’aprofita el potencial del big data i la intel·ligència artificial per a millorar l'operativa en un procés de presa de decisions. Entre els projectes que té en marxa, destaca el 'Network Digital Twin', el bessó digital de la xarxa, una rèplica exacta dels actius amb la qual es poden realitzar simulacions en totes les condicions possibles. Aquest bessó digital obre la porta a la gestió de les xarxes basades en dades, a controlar en temps real el funcionament dels diferents components, realitzar un manteniment preventiu i interactuar amb el personal de forma més eficient.

Les inversions se sumen als més de 26,3 milions d'euros que l'empresa ja està destinant aquest en el marc del trienni actual (2021-2023).