La consultoria energètica especialitzada en la compra d’energia Energy Tools ha inaugurat avui les noves oficines centrals instal·lades als paratges de la Moixina d’Olot, dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. La nova seu ha suposat una inversió d’1,5 milions d’euros.

Amb una superfície de 600 metres quadrats, les noves oficines centrals de la companyia als paratges de la Moixina són un edifici Net Zero i compten amb el certificat energètic A, la major distinció en eficiència energètica per a edificis concedida per l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Entre altres mesures, l’espai disposa d’un sistema domòtic intel·ligent; un doble sistema de climatització, de terra tèrmic i caldera de biomassa per a l’hivern i d’aerotèrmia amb màquines de volum de refrigerant variable per a l’estiu; quatre punts de recàrrega de vehicles elèctrics semi-ràpids, vidres amb control solar i un sistema fotovoltaic d’autoconsum. En aquest sentit, la companyia afirma a través d’un comunicat que «aquests sistemes converteixen les noves oficines en un dels edificis més sostenibles actualment de tot el territori, amb un consum d’energia gairebé nul en aprofitar les fonts renovables». L’espai, de fet, és una antiga casa de tints datada de l’any 1941, que s’ha submergit en un procés de rehabilitació.

Fundada a Olot l’any 2009 per Jordi Rabat, Energy Tools compta actualment amb un equip de més de 30 professionals, principalment format per enginyers i desenvolupadors de software. El CEO i fundador de la companyia, Jordi Rabat, sosté que «vam néixer aquí i volem créixer des d’aquí, perquè la nostra empresa té un compromís social amb el territori».

Energy Tools, que al juny va rebre el Segell Pyme Innovadora per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, defensa que és líder al mercat català de la optimització energètica, tant pel que fa al volum d’energia gestionada (més de 5 TWh) com pel volum de clients (més de 500). Amb les noves oficines centrals, l’empresa olotina sosté que «busca consolidar la seva posició de lideratge al mercat espanyol i impulsar el seu procés d’expansió per la resta de l’Estat». En els propers mesos, Energy Tools, que també té oficines a Terrassa, té previst adquirir consultories energètiques de fora de Catalunya per a expandir el negoci. Entre els seus principals clients, hi ha empreses com Thyssenkrupp, Gedia, Transgourmet, Hipra, Bonpreu - Esclat, Pirelli, La Masella, Mercabarna o la Plataforma Barcelona Hospitals.

Un software energètic

El departament de R+D+I d’Energy Tools ha desenvolupat un software per a gestionar el consum i l’estalvi energètic de les companyies i que busca convertir-se en una plataforma de gestió energètica de referència. Per a impulsar i fer créixer el software, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), depenent del Ministeri de Ciència i Innovació, ha atorgat recentment a Energy Tools una ajuda pública de 818.161,62 euros. Amb aquests diners, l’empresa incorporarà un sistema proactiu d’intel·ligència artificial i machine learning.