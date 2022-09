Glovo haurà de pagar 78,9 milions d’euros per ocupar de manera fraudulenta com a falsos autònoms 10.614 repartidors a Barcelona i València. És la sanció més gran imposada fins ara per Inspecció de Treball a l’empresa de repartiment a domicili fundada a la capital catalana i propietat actualment del gegant alemany Delivery Hero. La policia laboral considera totalment provat que el model organitzatiu de Glovo vulnera la llei per estalviar-se pagaments a les arques de la Seguretat Social i va en detriment de les condicions laborals dels repartidors. Aquestes dues actuacions a Barcelona i València són el resultat d’una macrooperació a tot Espanya que va deixar les primeres actes a Girona, Lleida i Tarragona.