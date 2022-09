La Generalitat Valenciana vol impulsar el desplegament de 100 plantes de biogàs a la Comunitat Valenciana per reduir la dependència del gas natural i impulsar l'economia circular mitjançant la transformació de residus en combustible. La iniciativa permetrà reduir un 6,5% el consum de gas natural i estalviar 300 milions d'euros l'any. La idea és que el 40% de les plantes siguin públiques i el 60% privades. El projecte aspira a disposar de 300 milions d'euros dels fons europeus. A més, la Generalitat aportarà 150 milions d'euros i les empreses privades 50 milions. El sector ha acollit amb optimisme el pla. A Europa hi ha prop de 18.000 plantes de biogàs, però a Espanya només n'hi ha 200.

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha presentat la Ruta Valenciana del Biogàs amb l'objectiu de crear un nou sector industrial que generarà 6.000 llocs de treball verds. A més, permetrà avançar en la lluita contra el canvi climàtic, l'economia circular i la sobirania energètica en una conjuntura marcada per màxims històrics al preu de l'energia.

La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha destacat la necessitat d'accelerar la creació d'aquest nou sector industrial, que té beneficis mediambientals i econòmics clars, en un context com l'actual de guerra energètica provocada per la invasió russa d'Ucraïna.

Els diferents punts de la Ruta, amb què es pretén impulsar l'ocupació verda, han estat explicats en un acte en què ha participat la consellera Mireia Mollà, juntament amb la secretària autonòmica de Transició Ecològica, Paula Tuzón, els directors generals de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, Celsa Monrós i Pedro Fresco, respectivament, i personal tècnic de la Conselleria.

La iniciativa combina el vessant ambiental -que permetrà una reducció del 3% de les emissions globals de la Comunitat Valenciana i la valorització dels residus sòlids urbans, de les depuradores, de la ramaderia i la indústria agroalimentària- amb els beneficis socioeconòmics que suposa crear una indústria sostenible que crearà 6.000 llocs de treball nous i reduirà les compres de gas natural a països tercers per un import superior als 300 milions d?euros.

“Tenim l'oportunitat, el potencial i la voluntat política d'accelerar la producció de biogàs per convertir-nos en un territori estratègic, multiplicant per deu la producció actual i substituint per gas renovable el consum energètic del 65% de les llars o el de 4 vegades la indústria tèxtil valenciana”, ha subratllat Mollà.

Impacte mediambiental

La titular de Transició Ecològica ha valorat l'impacte mediambiental positiu de la proposta, alhora que ha reconegut la necessitat abordar una transició energètica que retalli la factura en una conjuntura de preus disparats: “No només aspirem a reduir el rebut, sinó que ja podem quantificar un estalvi directe de 34 milions dʻeuros en drets dʻemissions, dels quals el biogàs està exempt”.

Per implementar la Ruta Valenciana del Biogàs, el departament que dirigeix Mireia Mollà ha sol·licitat 300 milions d'euros de fons Next GenerationEU, que se sumaran als 150 que aportarà la Generalitat i 50 més procedents del sector privat.

En total, es pretén generar una inversió global de 500 milions d'euros que permetrà construir un centenar de plantes de producció entre públiques i privades i maximitzar les possibilitats d'una tecnologia madura però poc utilitzada a nivell estatal.

La Ruta Valenciana del Biogàs compta amb l'aval dels estudis realitzats sobre el potencial de la valorització dels residus de les depuradores, la dejeccions del sector ramader, les restes herbacis, les deixalles de la indústria agroalimentària i els residus orgànics disponibles a la web de la Conselleria-