El cost de l’energia situa en pèrdues una de cada quatre pimes catalanes

L’escalada energètica en què viuen instal·lades les economies europees des de fa mesos està tensionant els comptes de la majoria del teixit empresarial català i portant al límit una part important del mateix. Segons una enquesta presentada ahir per Pimec, el 25% de les pimes catalanes ja estan instal·lades en pèrdues a causa de l’augment de costos de l’electricitat i el gas, cosa que amenaça directament la seva viabilitat i posa en perill uns 480.000 llocs de treball a tot el país. «Reclamem al Govern una intervenció urgent del mercat energètics en els tres mesos vinents. [...] No podem esperar més i perdre aquest cost d’oportunitat», va advertir el president de la patronal, Antoni Cañete.

El balanç de danys presentat per Pimec es basa en una enquesta interna realitzada a 614 dels associats. Segons aquesta, l’augment de costos energètics és un problema generalitzat per a les companyies, fins al punt que un terç de les enquestades ubica la despesa energètica com la primera de la llista de passius. I una de cada dues pimes calcula tancar aquest exercici 2022 amb un augment de la despesa en electricitat del 50% o més. Un problema generalitzat i en augment, ja que al març Pimec ja va presentar una primera enquesta que revelava que el 16% de les pimes ja estava en números vermells i perillaven 320.000 llocs de treball. Ara, sis mesos després, aquest perímetre ha augmentat al 25% de les pimes i 480.000 llocs de treball, especialment concentrats en la indústria i les activitats electrointensives. De moment, la primera mesura per sortir del pas per la qual han optat gairebé un terç de les enquestades ha estat aturades puntuals o parcials de la producció per esmorteir els pics de preus de l’electricitat. «La resistència de les empreses a marges zero o negatiu té un límit, a partir de cert moment veurem com això afecta la tresoreria. I poden tenir problemes per trobar finançament per solucionar els problemes», va alertar el president de la comissió d’energia de Pimec, Joan Vila.

Els problemes d’aquests sectors s’encomanen ràpidament al conjunt de l’economia. La meitat de les pimes enquestades han repercutit l’augment de preus de l’energia als seus clients i la resta no ho han fet perquè no han pogut, ja sigui per qüestions de mercat o de competència. Nou de cada 10 pimes ja ha instal·lat llums led per reduir el consum i set de cada 10 o bé ja ha instal·lat o preveu fer-ho plaques fotovoltaiques.