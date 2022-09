Eat Sleep Cycle obre seu a Fornells i dona entrada a nous inversors

L’any 2016 obria a Girona Eat Sleep Cycle en un petit local de 30 metres quadrats del carrer Mercaders, al cor del Barri Vell. Al seu darrera Lee Comerford, i la seva parella, Louis Laker, que havia arribat a la ciutat per entrenar i perseguir el somni de ser una professional del ciclisme de carretera. Sis anys després, la seva companyia s’ha convertit en un dels referents de serveis turístics dedicats al ciclisme. Amb una facturació de quatre milions d’euros anuals i més de trenta empleats, ahir van inaugurar a Fornells una nova seu corporativa. Així mateix, els fundadors han venut una part minoritària del capital de la companyia per donar entrada a inversors nordamericans que ajudaran a finançar l’expansió de la companyia.

Comerford explica que «tot ha anat molt ràpid: Vam venir a Girona perquè era un paradís per als ciclistes. Vam trobar un local molt petit del Barri Vell i tirant de targeta de crèdit. Vam veure una oportunitat i també van tenir la sort que el turisme de bicicleta va experimentar un creixement important a la ciutat».

Avui Eat Sleep Cycle és un grup rellevant a la ciutat de Girona, però també volen ser referent del sector a Europa. De fet, ja organitzen viatges a diferents punts d’Europa, i fins i tot Marroc. «La majoria dels clients són nordamericans i canadencs, també australians, i alguns d’Europa, però menys», diu Comerford. Solen venir per uns quants dies -tenen un poder adquisitiu alt-, la companyia els recull a l’aeroport, els porta a l’hotel, i els prepara rutes ciclistes adaptades al seu nivell amb un cotxe de suport. Quan l’experiència contractada pel client és en altres punts d’Espanya o a l’estranger, Eat Sleep Cycle sempre hi havia personal propi, però sol col·laborar amb partners locals, «que són els que coneixen les millors rutes i paratges».

La companyia compta amb una botiga i un bar-restaurant al Barri Vell de Girona. Ahir va fer un un pas més amb la inauguració d’una seu corporativa a Fornells de la Selva, on s’instal·larà l’equip de direcció, finances i marketing.

Comerford explica que els socis fundadors han venut una part minoritària de la companyia a uns inversors dels Estats Units. «Són de Chicago i amb ells hem recorregut junts els Pirineus, les Dolomites i els Alps. Ens coneixen bé i veuen el potencial de creixement del nostre negoci. Han passat de ser clients i que ara passaran a implicar-se en el projecte». La injecció de capital els permetrà invertir en el creixement de la plantilla, en un nou centre centralitzat de dades i en oferir nous productes i serveis.

També aposten per desenvolupar noves experiències turístiques per als aficionats a la bicicleta en zones com la Toscana (Itàlia), a Eslovènia i Croàcia. En aquest sentit es plantegen l’obertura de punts de servei en aquests països.

La inauguració de la nova seu es va fer coincidint amb la Sea Otter que avui comença a Girona, de manera que hi van poder assistir figures del sector. Per exemple, hi havia presents els directors de MAAP i Reilly, dues grans marques a escala mundial.

Els impulsors de la companyia també destaquen que la sostenibilitat és un element essencial del futur del grup: «des de la instal·lació de plaques solars fins a l’actualització de la nostra flota de vehicles a elèctrics, des de l’emmagatzematge de productes de ciclisme més sostenibles fins a la investigació de recorreguts en bicicleta amb petjada zero, utilitzarem el finançament per convertir-nos en un negoci més sostenible».