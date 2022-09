ERC defensa Patrimoni i descarta ara harmonitzar-lo

«ERC no vol l’harmonització fiscal». L’afirmació, i la seva contundència, prové de fonts del grup parlamentari republicà a Madrid, el mateix que, el novembre del 2020, va obtenir d’Hisenda el compromís de crear una comissió bilateral amb la Generalitat per imposar una tributació mínima de l’impost sobre patrimoni a totes les comunitats autònomes i acabar així amb «la competència fiscal a la baixa» i el «paradís fiscal» en què s’estava convertint la Comunitat de Madrid que presideix Isabel Díaz Ayuso.

El debat sobre la competència fiscal a la baixa s’ha reobert aquests dies, després que el Govern d’Andalusia, del PP, hagi anunciat la intenció de bonificar al 100% l’impost sobre el patrimoni, seguint l’estela de Madrid. Però aquesta vegada els republicans mostren més apatia. «Com a partit d’esquerres que som»; prossegueix aquesta font d’ERC, «volem un repartiment equitatiu més gran de les càrregues», assenyala, però «no és la nostra prioritat, ni entra a l’agenda negociadora d’Esquerra prendre la bandera d’aquesta lluita contra el dúmping». I sentencia, «això, en qualsevol cas, hauria de ser un assumpte per a l’esquerra espanyola». En tot cas, els republicans han traslladat al Govern central el «sensentit» que suposa que la segona comunitat amb menys recursos propis, Andalusia, entri en la «subhasta populista», com la va definir el Govern dimarts.

L’esperit sobiranista d’ERC sembla haver-se posat per sobre de la seva essència de partit d’esquerres i la formació republicana es desmarca ara del debat sobre l’harmonització. «La intenció és mantenir l’impost a Catalunya com està», destaquen les fonts d’ERC consultades. Des del Govern, el mateix president Pere Aragonès ja va advocar a finals de juliol per mantenir l’impost sobre el patrimoni en els pressupostos autonòmics per al 2023. Junts sí que aposta per suprimir l’impost, però el conseller d’Economia, Jaume Giró, va dir dimecres que «Catalunya no s’ho pot permetre». El resultat final, en tot cas, dependrà de les properes negociacions al Parlament. De moment, els comuns ja han anunciat que pensen portar al debat de política general una proposta per forçar els grups a votar el manteniment de l’impost sobre patrimoni, que paguen només l’1% dels catalans i que suposa 547 milions d’euros per a les arques de la Generalitat.

Comitè bilateral

El 2020, el diputat Gabriel Rufián (ERC) va imposar com a condició al Govern per al suport d’ERC als Pressupostos del 2021 la creació d’un «comitè bilateral» (entre el Govern i el Ministeri d’Hisenda) per harmonitzar l’impost sobre patrimoni a totes les comunitats autònomes. Aquella concessió de la ministra d’Hisenda a ERC -que, després, mai no es va complir- va aixecar butllofes a la Comunitat de Madrid: «Els mateixos que demanen més autonomia a tots els nivells, fins al punt d’exigir una república independent que no té cabuda en el marc legal, volen acabar amb l’escàs marge fiscal que ostenten les comunitats autònomes», va assegurar llavors el conseller d’Hisenda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, posant el dit a la nafra sobiranista d’ERC. La frontera entre lligar curt Madrid i la intromissió centralista, és a dir, la liquidació de l’autogovern, era molt fina. I per a un partit no només sobiranista, sinó independentista, suposava una paradoxa molt nociva per a la coherència de discurs.

Com a succedani d’aquella comissió bipartita que mai no es va arribar a crear, el Ministeri d’Hisenda va oferir la creació d’un grup d’experts per a la reforma fiscal, l’informe final del qual, presentat el març del 2021, sí que advocava per una harmonització en els impostos autonòmics sobre patrimoni i sobre successions i donacions.

El vell model d’ERC

Tot i que aquells dies de novembre del 2020, Rufián va vendre com un èxit el compromís de crear una comissió bilateral Govern-Hisenda sobre l’harmonització de l’impost de patrimoni, les fonts d’ERC consultades ara sostenen que aquella proposta va tenir com a origen el mateix Govern central, en concret de la part d’Unides Podem. ERC, per compromís social, apunta aquesta font, «va accedir a introduir-lo en l’acord de Pressupostos», però en les reunions de seguiment del compliment dels comptes es va percebre, segons els republicans, «que l’executiu central no s’atreveix a emprendre la reforma».

La veritat és que abans d’acordar el 2020 la comissió bilateral Govern-Hisenda, ERC havia posat contra les cordes el Govern de Pedro Sánchez amb la presentació d’una esmena al projecte de Pressupostos del 2021 en què la formació republicana exposava el seu model d’harmomització per a l’impost sobre patrimoni, rèplica del tribut dual que s’aplica als Estats Units.

Segons aquest model, a més de la quota autonòmica, es crearia la quota estatal de l’impost sobre el patrimoni, d’acord amb un mínim exempt i una escala de gravamen que seria aplicable a tot l’Estat.