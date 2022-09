Espanya augmenta un 18% la seva capacitat per exportar gas

Espanya ha ampliat un 18% la seva capacitat d’enviar gas a França amb un compressor addicional al seu gasoducte basc, mesura anunciada aquest estiu per la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, juntament amb la reactivació de la planta de regasificació de El Musel (Gijón), que es troba en hibernació, i la creació d’un pont marítim entre Barcelona i Liorna (Itàlia). Les tres mesures estan incloses dins del Pla de Contingència per ajudar els països centreeuropeus davant d’un possible tall de subministrament total de gas rus aquest hivern. Ribera va visitar ahir el compressor a Irun després que aquesta infraestructura hagi finalitzat amb «èxit» les proves tècniques de posada en marxa per ampliar 1.500 milions de metres cúbics addicionals de capacitat a l’any de subministrament de gas natural a Europa. Així, Espanya podria subministrar a França l’equivalent al 6% del consum de gas natural.