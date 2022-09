Allargar l’estiu amb teletreball es consolida

Amb l’arribada del setembre s’ha de començar a matinar, afrontar els embussos i preparar els tàpers per a l’oficina. Tothom allargaria les vacances unes setmanes més, però la majoria accepta la realitat i sucumbeix davant el despertador. Malgrat això, l’auge del teletreball durant la pandèmia ha estès una pràctica que permet portar la feina de vacances per poder prolongar-les un temps. Es tracta del workation, paraula en anglès que uneix els termes feina i vacances. Un mètode que, a més, evita l’anomenat síndrome postvacacional i els seus símptomes, que ja pateixen el 60% dels espanyols.

El 47% de les empreses apliquen polítiques de teletreball en algun dels seus llocs, segons una enquesta elaborada per Adecco. Les oportunitats que ofereix aquesta manera de treballar van des de la reducció del temps i cost per a mobilitat fins a la conciliació familiar. Però el que molts no s’imaginaven és poder allargar les vacances. Una possibilitat que gairebé la meitat dels turistes internacionals, el 43%, s’han plantejat aquest any gràcies a la flexibilitat del teletreball. Connectar-se a reunions des de l’hamaca de les Maldives o quedar-se a la segona residència tot el setembre ja es pot fer realitat.

Ignacio Álvarez és cap d’enginyeria d’Eventbrite Espanya, té 36 anys i normalment viu a Madrid, però aquest any ha passat des del juliol fins al setembre a les Canàries. «Vaig triar Lanzarote pel bon temps i les platges paradisíaques. Uns amics em van deixar casa seva amb la platja a 10 minuts», explica. La plataforma tecnològica permet als empleats decidir si treballen 100% en remot, a l’oficina o de manera híbrida, explica Julia Collado, especialista sènior en adquisició de talent. I a l’estiu habilita el workation. «L’avantatge no és tant allargar les vacances, sinó tenir l’oportunitat de fer coses diferents en plegar», afirma Álvarez, que està encantat d’invertir el seu temps lliure a banyar-se, anar a veure el capvespre a la platja o bussejar. «Ajuda a la transparència i la confiança. L’empresa rep una productivitat més gran i dona al treballador l’oportunitat de millorar la seva salut mental, la llibertat de ser on vulgui i la flexibilitat per definir els seus horaris. Les dues parts hi guanyen», conclou Collado.

Cada vegada s’enforteixen més els espais de treball híbrids en aeroports, cafeteries i lobbies d’hotel. I les illes Canàries són el destí més atractiu per al treball remot entre els nòmades digitals. Per això, Turisme de Tenerife compta amb una àrea específica per als workation anomenada Tenerife Work & Play, que promociona activitats per relacionar-se amb la comunitat de treballadors en remot, mentre que a Lanzarote s’hi ha instal·lat Pitaya Coliving, que assegura internet d’alta velocitat i habitacions totalment equipades per treballar. Álvarez ha acudit a aquest últim i valora «suplir la part social que es perd en treballar a casa».

La millor organització és el que més valoren Pablo Robles, director d’operacions de Liberty Seguros a Europa, i Roser Ambros, project owner en l’àrea d’operacions de la mateixa empresa. «He sentit que eren com vacances de l’escola», diu Robles, que ha pogut gaudir tot l’estiu de la seva segona residència a Astúries, quadrant la feina: «Tinc la sensació que augmenta la meva productivitat. Abans perdia molt temps en embussos». Ambros ha passat des de Sant Joan fins al setembre en un càmping a prop de Cunit, davant de la platja. La mare de dos nens, de 9 i 12 anys, valora aquest estiu el fet d’haver estalviat els diners dels casals dels infants i passar més temps amb ells. De fet, a Liberty Seguros, el 20% de la plantilla té registrada com a lloc de treball la segona residència. L’organització els permet treballar a tots des de casa seva o qualsevol altre punt del territori nacional. Un model que està permetent a la companyia comptar amb el millor talent del mercat en facilitar l’accés a professionals que no resideixen a les grans ciutats on la companyia té seu.

Reclutar a distància

Això és possible també gràcies a la contractació en remot, que ha crescut notablement arran de la pandèmia. A la regió EMEA, va augmentar un 155% en el primer semestre, apunta un informe de Deel. Espanya, concretament, ha incrementat el reclutament a Colòmbia (227%), l’Argentina (147%) i Albània (103%). «L’avantatge més important és que s’obre el ventall de candidats i s’obtenen perfils de molta més qualitat», segons Iván Fernández, professor del màster en Prevenció de Riscos Laborals de l’UNIR.

Joep Sondeijker va ser contractat en remot per a l’empresa FDV Consulting, de Barcelona, i ha treballat aquest estiu des d’Holanda, el seu país d’origen. «També treballo mentre viatjo: Portugal, França, Espanya, Holanda... La meva motxilla és la meva oficina!», exclama satisfet de l’experiència.