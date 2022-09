La banca duplica en sis mesos les oficines amb horari de caixa ampliat

Els bancs espanyols apliquen l’horari de caixa ampliat en el 81% de les oficines, després d’haver duplicat el nombre d’oficines que operen amb aquest horari entre desembre de 2021 i juny de 2022, una mesura de la qual s’han beneficiat més de sis milions de clients de més de 65 anys.

El mes de febrer passat, les patronals AEB, CECA i UNACC van adoptar noves mesures en l’actualització del protocol per reforçar el compromís social i sostenible de la banca, addicionals a les que estaven aplicant les pròpies entitats, dirigides a millorar l’atenció personalitzada de persones grans o amb discapacitat. A més, es van comprometre a elaborar un informe semestral de seguiment de les mesures adoptades.

El document de l’informe de seguiment de les mesures dirigides a millorar l’atenció de les persones grans reflecteix que el 100% de les entitats ha avançat en l’adopció de mesures per millorar l’atenció personalitzada d’aquests col·lectius.

Totes les entitats bancàries espanyoles tenen un horari ampliat de caixa (de nou del matí a dues de la tarda), que s’aplica en més del 81% de les oficines bancàries. El nombre d’oficines que operen amb horari de caixa ampliat és més del doble que al desembre de 2021 i ha augmentat en 7.908 oficines arran de les noves mesures.

Cal destacar que existeixen oficines la ubicació de les quals no els permet l’ampliació de l’horari, com les situades en zones especials, o per model de negoci (oficines d’empresa), així com l’existència d’oficines unipersonals que tenen major complexitat per a la seva adaptació.

Durant els primers sis mesos de l’any, més de sis milions de clients de més de 65 anys (aproximadament dos terços del total) han fet ús del servei de caixa amb atenció presencial en l’horari de nou del matí a dues de la tarda.

Així mateix, s’han atès de manera preferent, sense cost addicional i a través d’un interlocutor personal 1,6 milions de trucades de clients de més de 65 anys a través de les línies habilitades específicament per a això. A aquesta xifra se sumen les trucades ateses per les oficines de manera directa i personal.

L’informe també demostra que el 93% de les entitats disposen de servei d’atenció telefònica de nou del matí a sis de la tarda i que el 91% de la xarxa de caixers (37.111) ja es troben adaptats a les necessitats d’aquest col·lectiu. Els caixers han registrat 142.000 incidències en aquest període, amb un termini mitjà d’esmena d’un dia, davant dels dos dies laborables establerts en el protocol.

Quant a l’adaptació de canals digitals, amb llenguatge i vista simplificats, més del 75% del sector ha inclòs fins al moment aquestes millores en les seves pàgines web i les seves aplicacions mòbils. Respecte l’educació financera, un total de 236.785 clients de més de 65 anys ha rebut formació financera, digital o destinada a la prevenció del frau.