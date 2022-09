Cal potenciar la ramaderia extensiva

La prevenció d’incendis forestals, la lluita contra el canvi climàtic, l’impuls de la sobirania alimentària, la conservació de la biodiversitat i el sosteniment de la població en el medi rural són algunes de les contribucions essencials de l’activitat agrària.

La iniciativa LIFE-IP NAdapta-CC ha llançat un manifest que no només desenvolupa les cinc principals raons per potenciar la ramaderia extensiva a Europa, sinó que a més proposa deu mesures de suport a aquest sistema de producció perquè segueixi aportant beneficis a la biodiversitat, a la resiliència dels territoris i a les comunitats locals que en depenen. L’abandonament de l’activitat ramadera tradicional i la seva industrialització progressiva, juntament amb els efectes adversos del canvi climàtic, fan que sigui urgent implementar un pla d’acció estratègic per a l’adaptació de la ramaderia extensiva al canvi climàtic.

No hi ha dubte que el pasturatge millora la fertilitat del sòl i prevé la seva erosió, contribuint així a mitigar el canvi climàtic, a disminuir la dependència dels fertilitzants minerals i a mantenir la capacitat productiva dels nostres sòls. D’altra banda, la presència de bestiar redueix l’acumulació de biomassa vegetal a les muntanyes ajudant a reduir la freqüència i la intensitat dels incendis. Una diferenciació del producte derivat de la ramaderia extensiva davant de models més industrialitzats és una de les principals mesures que s’exposen en el manifest que he esmentat.