Galícia també se suma a la tendència de rebaixar l’impost de patrimoni

El president de la Xunta, Alfonso Rueda, va anunciar ahir una rebaixa del 50% en l’impost de patrimoni, que a Galícia recapta uns 67 milions d’euros l’any i s’aplica només a les rendes més altes. Actualment, aquest tribut ja té una bonificació del 25%, que a partir del 2023 serà del 50%. D’aquesta manera, Galícia es queda a mig camí de Madrid, Andalusia i Múrcia, ja que mentre la comunitat madrilenya ja l’ha suprimit, l’andalusa l’eliminarà completament el 2023, tal com va anunciar aquesta setmana el president, iniciant una espiral de rebaixes fiscals entre les autonomies del PP, a la qual també s’hi ha sumat Múrcia.

El president de la Xunta va avançar aquesta rebaixa fiscal en un acte amb empresaris a la Corunya, abans que la setmana que ve acudeixi al Parlament per explicar les línies generals dels pressupostos per a l’any que ve. «És molt millor abaixar impostos que apujar-los», va defensar Rueda, tot afegint que a Galícia hi ha «estímuls» per crear «un clima afavoridor» en determinades qüestions, com en el repte demogràfic, segons recull l’agència Efe. Preguntat per si abaixarà els impostos sobre el combustible, que a Galícia es troben en el tram més alt, el president de la Xunta va dir que els pressupostos encara estan en elaboració, tot i que va matisar que «no podem arribar a tot ni fer-ho tot en solitari».

En la conferència va considerar que la societat té una sèrie de «reptes» que «no són gens senzills», amb qüestions com el preu del gas i la inflació.