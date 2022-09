El president valencià planteja penalitzar el dúmping fiscal de les autonomies

Els socialistes volen afrontar la batalla fiscal que planteja el PP d’Alberto Núñez Feijóo emportant-se el debat impositiu al terreny polític i abordant-lo amb pedagogia. A pocs mesos d’unes eleccions i amb una crisi inflacionària per la guerra minvant el poder adquisitiu dels ciutadans, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, van fer ahir a València front comú per defensar que, davant d’una conjuntura complicada com l’actual, l’estat del benestar no es pot «limitar» amb baixades d’impostos als «més adinerats» com les que plantegen els populars a les autonomies on governen. Tots dos es van esforçar per explicar els efectes que té sobre les arques públiques una reducció d’ingressos per la via fiscal.

Sánchez, acabat d’aterrar de Nova York, va mantenir una trobada informal amb Puig al Palau de la Generalitat abans d’assistir a un acte organitzat per eldiario.es que se celebrava a la ciutat. Segons fonts del Govern autonòmic, en la mitja hora de reunió es van tractar «temes prioritaris» de València. Segons fonts del Govern valencià, Puig va posar sobre la taula del president Sánchez la possibilitat que a les autonomies «l’esforç fiscal també es computi a l’hora de redistribuir els ingressos de l’Estat». És a dir, la Generalitat vol que el sistema de finançament autonòmic penalitzi el dúmping fiscal i que aquells territoris que suprimeixin taxes autonòmiques no puguin alhora reclamar més recursos al Govern. Sense fer-hi referència directa, Puig posava el focus així en Andalusia i Múrcia, les comunitats pitjor finançades després de la valenciana i que, tot i això, s’han sumat a l’ofensiva fiscal del PP i han anunciat reduccions d’impostos. Després de la reunió, el president del Govern va intervenir des de la plaça de l’Ajuntament. Allà va fer una defensa de la gestió que tant el seu executiu com la UE han fet davant la pandèmia de la covid, primer, i la guerra a Ucraïna, ara, posant en valor que el model socialdemòcrata ha permès una resposta més ràpida i solidària a la crisi que la donada el 2008, quan es va optar per l’«ortodòxia neoliberal». Així, va destacar que «davant la competència fiscal» que proposa el PP a Espanya, «l’important és preservar l’estat del benestar» perquè és «el que cohesiona les societats i ens defensa davant les adversitats». El president del Govern assumeix així el dúmping fiscal tantes vegades denunciat des de la Comunitat Valenciana. Sense entrar en detalls, va avançar que «on hi va haver amnisties i regals fiscals», en al·lusió al mandat del PP de Rajoy, ara hi haurà «reformes que garanteixin que els que més tenen, més aportin» i una «redistribució de l’esforç». En el mateix sentit, Puig va criticar que la rebaixa fiscal que està proposant el PP a tot el país podria ser vàlida «en un altre temps» però que ara «no té cap mena de sentit». «Necessitem enfortir l’estat de benestar perquè necessitem recursos, ja que estem endeutant les arques públiques», va assegurar Puig, que presentarà dimarts una proposta de reforma fiscal valenciana. En qualsevol cas, el líder del PSPV va tornar a reclamar una «reforma fiscal en profunditat» a Espanya perquè «paguin més els que més tenen» i «complir» així «amb la Constitució», ja que segons Puig no és «prou progressiva ». En aquest sentit, va tornar a advocar per una «harmonització fiscal» que posi un límit a possibles bonificacions de taxes autonòmiques.