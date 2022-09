El sindicat CSIF paga 37 euros per manifestar-se a Madrid

El sindicat CSIF ha convocat per a avui una manifestació al centre de Madrid per reclamar pujades salarials als sectors privat i públic que compensin la pèrdua de poder de compra derivada de l’escalada de preus. La central ha organitzat la primera gran manifestació sindical per la situació econòmica que viu el país i mitjançant aquesta criticar «la falta d’eficàcia de les mesures del Govern», segons va fer públic en un comunicat. CSIF ha noliejat «cents d’autobusos» per portar a la capital espanyola aquells afiliats o simpatitzants que vulguin participar en la marxa. També per compensar les despeses als assistents se’ls abonarà una quantitat, que en cas de venir de Barcelona puja a 37,4 euros.

«Com que hi som tot el dia es pagarà als assistents 37,40 euros, que és la dieta prevista legalment per a un dia de menjar», explica el sindicat en els correus informatius que remet als interessats.