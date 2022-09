«Sense pacte de rendes hi haurà una fractura social com el 2008»

La crisi de preus que castiga l'economia comença a traduir-se en mobilitzacions i empresaris i treballadors no han aconseguit acordar com repartir-se els costos de l'escalada de l'IPC. Sánchez Llibre exigeix valentia al president del Govern per liderar un pacte de rendes i evitar mals més grans.

L’ha trucat alguna empresa per dir-li que se n’anirà a Andalusia?.

No, els empresaris catalans ja són prou intel·ligents per saber on han d’invertir. Amb aquestes crides el que està creant el senyor Moreno Bonilla és un conflicte territorial que no és necessari. Foment està a favor de la supressió de l’impost de patrimoni, perquè és confiscatori. Ens hauria agradat que la Generalitat fes el que ha fet Ayuso o Moreno Bonilla. Però no són les maneres.

En els últims anys marxen més empreses de Catalunya de les que arriben. És un tema d’impostos?

Les deslocalitzacions que s’han produït per impostos són qüestions de patrimonis individuals. La fugida massiva de grans i mitjanes companyies en canvi no va ser pel tema impositiu, va ser pel procés.

Si traguessin l’impost de patrimoni tornarien aquestes empreses?.

Probablement tornarien els patrimonis de les persones físiques que es van deslocalitzar. Ara bé, si se suprimís aquest impost afavoriria l’emprenedoria de nous negocis i l’arribada d’inversions internacionals lligades a la innovació. Molts enfocats en les start-ups, que posteriorment es transformaran en els unicorns [empresa valorada en més de 1.000 milions de dòlars] del demà.

Creu que el PP promou una guerra fiscal entre autonomies?.

El PP el que està fent és complir legítimament el programa electoral aplicant la llei, que ho permet. El Govern de Catalunya hauria de fer el mateix: eliminar tots aquells impostos que són confiscatoris i promouen la deslocalització, no pas d’empreses, sinó de patrimonis individuals.

Una altra de les notícies dels darrers dies és que Antonio Garamendi es presenta per repetir com a president de la CEOE. Li donarà suport?

A Foment prendrem la decisió de donar suport al candidat, Garamendi o altres que es puguin presentar, un cop coneguem els seus programes electorals. Som la territorial més important de la CEOE i el que ens agradaria en un futur és més debat i més participació en la presa de decisions. Sobretot en els problemes reals que afecten l’economia productiva de les empreses. Prendrem una decisió a la nostra junta directiva de novembre.

Hi haurà candidat alternatiu?

No ens consta, ningú no s’ha dirigit a nosaltres per demanar-nos suport.

Qui guanyi haurà de gestionar l’actual crisi de preus. Els salaris estan molt lluny de l’IPC, cosa que deixa una de les parts en una pitjor situació.

També les empreses s’estan veient afectades, el 2021 van declarar 100.000 milions menys de beneficis que el 2019.

El Banc d‘Espanya assenyala que la meitat d’empreses han perdut marges de beneficis, però l’altra meitat els ha augmentat..

Algunes empreses en particular hauran augmentat els beneficis, però també hauran pagat els impostos, l’IVA, la Seguretat Social, l’impost de societats… Tenir beneficis és l’objectiu de les empreses i dels accionistes..

Com les del sector energètic...

Nosaltres vam estar radicalment en contra que el Govern plantegés un impost sobre els ingressos de les empreses del sector energètic o la banca. Perquè el plantejava sobre vendes, no sobre beneficis. Estem d’acord que es gravin d’alguna manera els beneficis extraordinaris que han obtingut determinades companyies energètiques per l’augment de preus.

Com proposa repartir els costos de la inflació?

El president del Govern ha de liderar el pacte de rendes i incloure-hi patronals, sindicats, sector públic i pensionistes, així com les negociacions per incrementar el salari mínim. L’Administració ha de fer sacrificis, com ja estan fent els empresaris i els treballadors, i transferir recursos a les famílies i les empreses que siguin més vulnerables.

Quines conseqüències augura si no arriben a aquest pacte de rendes?.

No podríem controlar la inflació i això motivaria desajustos, perjudicaria les inversions i el manteniment de l’ocupació, les desigualtats anirien cada dia a més i això provocaria una gran fractura social, com ja va passar a l’anterior crisi. Que ho diguem els empresaris té molt de valor, som part de la solució, tenim ànima social.

Una de les prioritats del nou mandat és recuperar l’ampliació de l’aeroport.

Hem d’escollir entre que l’ampliació de l’aeroport de Barcelona es faci al Prat o a Barajas. La connectivitat de Barcelona amb el món és fonamental. La comissió ja té tres projectes que preveuen l’ampliació i ho fan respectant el medi ambient.

Creu que seria més factible si Colau no guanya les eleccions?

Guanyi qui guanyi, l’ampliació del Prat crec que es farà. A més, qui ha de decidir és la Generalitat.

Està preocupat per la continuïtat del Govern?

Quan es va formar l’actual Govern vam quedar satisfets perquè ens vam convèncer que hi hauria Govern per a quatre anys. I això és important perquè permet a les empreses planificar. Ara veiem que els socis discuteixen i això pot acabar en una ruptura… Reclamem que es doni suport al president de la Generalitat i que els socis pensin en clau de país i no partidista. I pensin que vénen temps molt difícils i que si no es prenen decisions, els autònoms i les famílies patiran més.