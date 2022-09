El sector turísitc ha registrat una ràpida reactivació després de l’enfonsament del negoci durant la pandèmia i ha aconseguit sortejar -almenys aquesta temporada- l’impacte de la guerra a Ucraïna i la incertesa econòmica que se’n driva. El sector hoteler ha registrat un autèntic boom de demanda durant l’estiu després de l’aturada dels dos últims anys, però encara queden serrells que revelen que la recuperació fins ara no és total i que es continuen arrossegant els efectes del cop de la pandèmia.

En plena temporada alta, amb tots els registres d’activitat turística creixent amb força, Catalunya compta amb uns 700 hotels menys que al 2019 segons les estimacions de l’INE. Durant l’estiu, en els mesos de plena activitat hotelera, van estar operatius un total de 2579 hotels a tot Catalunya, més que l’any passat, però encara molts menys que abans del cop de la covid.

El mes passat hi havia oberts 324 establiments més que l’any passat, quan el turisme encara estava molt a mig gas per les restriccions a la mobilitat. Però continua havent-hi 701 establiments menys que els 2.750 que que hi havia oberts l’estiu de 2019, abans de la pandèmia. Una reducció de la planta hotelera que va implicar que aquesta temporada alta a Catalunya s’oferissin unes 4.000 places menys que abans de la covid.

Des del sector hoteler s’adverteix que aquesta retallada del nombre d’hotels actius és la petjada permanent que la pandèmia ha deixat en la indústria, amb centenars d’establiments que s’han quedat pel camí, sobretot en els de menor categoria.

Hotels de més categoria

Les empreses subratllen que l’evolució de la planta hotelera també reflecteix l’aposta del sector per un major valor afegit i pel reposicionament dels seus establiments cap al luxe.

I és que la caiguda del nombre d’hotels actius afecta a totes les categories d’hotels menys als de quatre i els de cinc estrelles. Mentre que el sector perd en el seu conjunt des dels nivells prepandèmia, el nombre d’establiments de major categoria ha crescut en aquest període. A l’agost hi havia operatius en el mercat espanyol un total de 367 hotels de cinc estrelles, 24 més que abans del cop de l’epidèmia de coronavirus (amb 3.185 habitacions més), i els establiments de quatre estrelles eren 2.881, 163 més que a l’agost de 2019 (amb gairebé 19.200 habitacions més).

El 2020 l’aturada dels hotels en ple estat d’alarma va ser total i forçós. El Govern va decretar al març d’aquell tancament obligatori de tots els hotels del país per a evitar que fos un focus de propagació de la covid, donant un termini màxim d’una setmana a les cadenes per a clausurar tots els seus establiments. Només es van salvar uns 300 hotels concrets que van continuar operatius per a atendre treballadors essencials en els seus desplaçaments ineludibles.

Pujada de tarifes

Amb la reactivació -encara que incompleta-, els hotels espanyols estan aconseguint pujar les seves tarifes per la major demanda i empesos també per l’alça dels costos provocada per l’escalada de la inflació. Els establiments hotelers van pujar els seus preus al juliol un 11,3% a l’agost en relació al mateix mes de l’any passat, fins a aconseguir uns ingressos mitjans per cada habitació ocupada de 127,6 euros per nit. El sector ja supera àmpliament els preus que oferia abans de la pandèmia: a l’agost de 2019, l’ingrés mitjà per habitació i nit va ser de 109,6 euros, un 16% per sota del nivell actual.

Un indicador clau en el sector turístic per a mesurar l’evolució real del negoci i de la rendibilitat és l’ingrés per habitació disponible, que serveix per a calibrar tant preus com ocupació. Els hotels espanyols van elevar aquest índex a l’agost fins als 101,6 euros, amb el que aconsegueixen elevar també un 30% registres de l’any passat i superen en un 16% el nivell del 2019.