El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que els pressupostos que l'any que ve inclouran una ajuda de 100 euros per alumne per reduir l'increment dels costos associats a l'escolarització. Se'n podrien beneficiar les famílies amb rendes mitjanes i baixes que tenen fills escolaritzats d'I3 a 4t d'ESO tant del sistema públic com del concertat. El Govern calcula que suposaria 100 MEUR, per tant, un terç del total d'ajudes anticrisi que ascendeixen a gairebé 300 MEUR. La gran majoria, 260 MEUR estan vinculades als comptes de l'any que ve. I només les que fan referència a ajuts a lloguer per a joves i l'ampliació del bo social tèrmic s'afegeixen als pressupostos actuals.

Aragonès ha dedicat la primera part del seu discurs al debat de política general ha concretar les mesures anticrisi que planteja el Govern per fer front a les conseqüències de la inflació i de cara a un hivern que es preveu "complex".

Un paquet de mesures que van en la línia de les mesures que es van fer amb la covid. Des del Govern també avisen que no es tracta d'un pla tancat i donen gairebé per fet que en les pròximes setmanes s'hi hauran d'afegir noves mesures.

Actualment hi ha 973.000 alumnes escolaritzats des d'I3 a 4t d'ESO i la gran majoria de famílies, amb rendes mitjanes i baixes, es beneficiarien d'aquests 100 euros per alumne. El Govern no ha especificat a partir de quina renda les famílies es quedarien fora. El mecanisme previst de la mesura és a través de la deducció del tram autonòmic de l'IRPF de l'exercici de la renda del 2022.

D'altra banda, el president Aragonès ha anunciat que s'augmentarà un 50% l'ajut previst per a les famílies vulnerables per pagar la factura energètica d'aquest hivern, l'anomenat bo social tèrmic (BST). L'ajuda la rebran 100.219 llars que ja estan incloses al registre d'aquest bo i es calcula que els imports oscil·larien entre els 41 euros fins als 186 euros. Per tant, si se suma a la xifra que ja estava prevista, les famílies vulnerables rebran entre 125 i 560 euros. Es destinaran un total de 8,8 MEUR amb recursos inclosos als pressupostos actuals del 2022.

Mesures per a joves

També està vinculada als comptes vigents la mesura que té a veure amb ajuts al lloguer. Una convocatòria que es posarà en marxa aquesta setmana i que s'hi podran acollir joves de fins a 36 anys. Poden arribar fins als 250 euros per persona, segons els ingressos i el preu del lloguer. Aquesta mesura està pensada per a joves que no rebin l'ajut al lloguer estatal i en total s'hi preveu destinar 29 MEUR.

També destinat als joves, el Govern vol ampliar la T-Jove fins als 30 anys. Es tracta de la targeta trimestral bonificada per al transport públic que ara se'n beneficien els joves de fins a 24 anys. Es calcula que la mesura tindrà un impacte de 30 MEUR i anirà lligada als pressupostos de l'any que ve.

Paquet energètic

Hi ha una sèrie de mesures que estan destinades a fomentar les energies renovables i l'estalvi energètic. Totes elles s'aplicarien en cas que s'aprovin els pressupostos per a l'any que ve. El president Aragonès ha explicat que l'executiu català vol accelerar els tràmits de la instal·lació de plantes de producció d'energia renovables i biogàs inferiors a 5 MW reduint a 6 mesos el temps màxim, que ara s'allarga durant anys. Segons el Govern, això ha de permetre que en menys d'un any els parcs puguin estar injectant electricitat renovable a la xarxa elèctrica de mitja tensió. Una mesura a la què es preveu destinar67,2 MEUR.

El Govern també vol accelerar la instal·lació de fonts de producció d'energia renovable per a l'autoconsum amb l'objectiu de cobrir el total de sol·licituds presentades. A dia d'avui s'estan autoritzant cada mes uns 2.000 projectes d'autoconsum. Les ajudes generalment cobreixen el 40% del cost total de la instal·lació. Es calcula destinar un import de 51,3 MEUR vinculat als pròxims pressupostos.

I pel que fa a mesures d'estalvi energètic, el Govern vol obrir una línia de subvencions a comunitats de veïns i empreses per a la instal·lació de sistemes automàtics d'encesa i apagada de llums. L'import de la mesura és d'11,5 MEUR.