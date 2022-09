Impulsen una jornada a Girona sobre innovació a les empreses

Girona acull demà la jornada «Innovació en la indústria de les experiències» en el marc de la cimera Talent Knowledge Summit» que promou la Fundació Impulsa Talentum XXI. La sessió, que es farà al Centre Cultural La Mercè, té l’objectiu d’exemplificar i explicar com millorar la gestió de les empreses gironines des de tots els punts de vista, amb els ulls posats al futur. Es volen oferir eines i coneixements als empresaris de la província per adaptar-se als constants canvis del món actual i generar un valor afegit en les experiències dels seus clients. En aquesta primera presentació, es parlarà d’adaptar les noves tecnologies als propòsits de l’empresa, sobretot a les del sector del turisme, fires, congressos i esdeveniments, posant el focus en la innovació dins de la indústria de les experiències innovadores. «Portem exemples de com aprofitar el blockchain, el metavers, la realitat augmentada o la intel·ligència artificial per dotar d’un valor afegit a qualsevol activitat o iniciativa de l’empresa», declara el pesident fundador de la Fundació, Bru Recolons.

Les jornades Summit, com la que tindrà lloc demà a Girona, se centren en la gestió de talent i coneixement en matèries de governança, metes de les organitzacions, noves formes de finançament i com aprofitar els intangibles. En aquesta línia, Recolons afirma que «ajuden les empreses guanyadores a fer-se grans», aprofitant tots els recursos que tenen ara i modelant-nos per treure’n el màxim profit de cara al futur. Assegura que, en general, les eines que utilitzaven abans les empreses per desenvolupar-se no tenien adaptabilitat i resistència, però ara això ha canviat i «podem fer que l’empresa s’adapti a les tecnologies que disposem actualment, que permeten un progrés i innovació».

Per comprendre la seva tasca, en el cas de voler millorar la governança, Recolons posa l’exemple de la fuga de talents «evident» i afirma que cal «un canvi de mentalitat de les empreses», perquè «aquell qui ve a treballar ja no ho fa per diners, sinó que vol que hi hagi un propòsit, la possibilitat de dur a terme totes les capacitats que pugui tenir». Considera, a més, que els diners no són un impediment. De fet, el que es busca des d’aquesta cimera és ensenyar, també, que el finançament «no sempre cal que vingui del banc», sinó que les empreses poden dividir-se i comprar-se i vendre els fragments, o bé vendre allò que ja no els és útil per reinvertir-ho en allò que els sigui útil.

A escala mundial

La jornada de demà comptarà amb diferents ponents, dels quals destaquen Sergi Sagas, director d’Innovació a Hyperreal; Julià Manzanas, president de la comissió d’Economia del Coneixement del Col·legi d’Economistes de Catalunya; Guillem Recolons, fundador d’Omnia Branding; David González, CEO de Metaofix; i el director de desenvolupament de negocis d’Eurecat, Guillem Quintana.

El cap de setmana 15 i 16 de novembre se celebrarà el Talent Knowledge Congress 2022 a la Torre de Glòries de Barcelona. S’hi reunirà tota la comunitat internacional pionera en la gestió de talent i coneixement. Hi participaran empreses, administració, universitats, centres d’investigació i professionals reconeguts per ajudar a les organitzacions que vulguin adaptar-se als nous temps i vulguin créixer en un entorn «canviant i altament competitiu». Des del congrés, consideren que cal prestar atenció al factor humà amb canvi d’estratègies, estructures i processos, a causa de la transformació digital dins de les organitzacions. El més important, fan palès, és posar el focus en la participació, innovació el coneixement i al talent de les persones. Al llarg de dos dies, es faran ponències i taules rodones amb referents internacionals.