Europa paga el preu de la guerra a Ucraïna i de les sancions contra Rússia. No només en el present, sinó també l’any que ve amb un alentiment del creixement econòmic, que serà del 0,3% a la Unió Europea. L’organització per a la cooperació i el desenvolupament econòmic (OCDE) ha rebaixat a l’1,5% la previsió del creixement del PIB espanyol per al 2023, segons l’informe presentat ahir per l’organisme internacional amb seu a París. Això representa una disminució de set dècimes respecte el 2,2% previst en el seu anterior informe presentat al juny, fins a una taxa (1,5%) que es queda molt per sota del que preveu el quadre macroeconòmic del Govern per a l’any que ve (2,7%).

En canvi, l’OCDE es mostra lleugerament més optimista per al 2022 que el Govern central, que encara conserva una previsió de creixement del 4,3% aquest any. L’òrgan internacional eleva gairebé tres dècimes la previsió per a aquest any, fins al 4,4%. Tot i un clar alentiment, Espanya se situa entre els països europeus on més augmentarà el PIB l’any que ve. El creixement postpandèmia de la UE es veu llastat per la inflació, la guerra a Ucraïna i les sancions contra Rússia. Les economies del Vell Continent creixeran aquest any un 3,1% i l’any que ve només un 0,3%.

Des del punt de vista del Govern, les noves perspectives de l’OCDE confirmen el fort creixement de l’economia espanyola, que el 2022 s’ha revisat a l’alça i superarà la mitjana de creixement mundial, el G-20 i la zona euro. El Ministeri d’Economia assenyala, a més, que el 2023 l’economia espanyola quintuplicarà el creixement mitjà previst per a la zona euro. Pel que fa a la inflació, l’informe de l’OCDE preveu una taxa del 9,1% aquest any a l’economia espanyola, la segona més elevada al conjunt de l’OCDE i del G-20, només per darrere de Turquia (amb un 71% ). El Govern espanyol destaca que el 2023 la inflació prevista per l’OCDE per a Espanya (5%) se situarà 1,2 punts percentuals per sota de la mitjana de la zona euro.

«Una pèrdua d’impuls econòmic és visible a nivell mundial, però especialment a Europa», va explicar l’OCDE. «El món està pagant un preu molt elevat per l’agressió russa a Ucraïna», va dir el secretari general de l’OCDE, Mathias Cormann. I sobretot, el preu es pagarà el 2023, exercici per al qual l’OCDE estima que la guerra tindrà un impacte econòmic de 2,89 bilions d’euros en el producte interior brut.