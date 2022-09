Un centenar de persones va assistir divendres passat a la presentació a Girona de la plataforma Liderem. Impulsada per un grup de joves, volen posar en comú de manera altruista la seva xarxa de contactes i els seus coneixements amb l’objectiu de potenciar les seves idees i crear sinèrgies. «No som partidaris d’esperar el millor moment.Som partidaris de crear-lo», va assegurar el president de Liderem, Tomàs Güell. Eva Ros, responsable de l’entitat a Girona, va agraïr la confiança dipositada en ella. Adrià Mercader, responsable provincial de relacions institucionals, va animat els joves de Girona a sumar-se al projecte afirmant que «a Girona hi ha molt de talent ocult, és per això que Liderem també és aquí».