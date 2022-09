La Generalitat planteja fer aportacions plurianuals per començar les obres de les variants d'Olot i les Preses a partir del 2024. El conseller d'Economia, Jaume Giró, ho ha anunciat durant una visita a la Vall de Bianya on ha dit que es tracta d'un projecte "molt important" per la comarca i que la voluntat és que sigui una "realitat" entre el 2027 i el 2028. D'altra banda, Giró ha avançat també que els pressupostos de l'any que ve comptaran amb una partida per a la planta de triatge de Beuda. "Tenim previst que també hi hagi una inversió periodificada però la idea és començar a treballar-hi abans que acabi el 2023", ha dit.

El Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori va licitar el passat mes de febrer el projecte constructiu de les variants d'Olot i les Preses. Es tracta del tram als termes de la Vall d'en Bas i Olot, el que compren la rotonda del polígon de la Serra i l'enllaç de l'A-26 a l'alçada de la carretera de la Canya. El mes de juny Acció Climàtica va publicar les declaracions d'impacte ambiental de les variants amb el traçat d'1+1, amb un carril per sentit –tal i com va acordar Territori-. Entre les novetats, s'hi incorporava la remodelació de la rotonda de la Vall d'en Bas, ampliant-ne el diàmetre i reordenant els accessos al Polígon de la Serra,; una nova rotonda entre Bracons i les Preses; l'allargament del túnel soterrat, que ha de començar a l'encreuament del Pas de la Torre i l'enllaç Olot oest, que tindrà una rotonda més petita del previst inicialment. Pel Govern, la construcció de les variants és una "prioritat". En paraules del conseller d'Economia, Jaume Giró, és un "projecte molt important" que és "fonamental perquè no hi hagi tant de trànsit travessant la capital de la comarca". En aquest sentit, ha avançat que la voluntat de l'executiu és fer-hi aportacions plurianuals a partir del 2024 per tal que l'obra sigui una realitat entre el 2027 i el 2028. D'altra banda, Giró ha anunciat que al pressupost del 2023 inclouran una partida per començar a treballar en el nou Centre Integral de Residus de Beuda , que "permetrà superar la situació actual de l'abocador i fer un pas endavant". El titular d'economia ha dit que la intenció passa també per fer-hi aportacions "periòdiques" però que de cares als pressupostos de l'any que ve hi haurà una primera aportació.