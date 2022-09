El gironí Xavier Amores (1978) ha estat escollit, aquest dilluns a Praga (República Txeca), com un dels tres millors directors dels clústers de l’any 2022 a Europa. El director del clúster de l’aigua de Catalunya (Catalan Water Partnership), que té la seu al parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, optava a ser el Clúster Manager de l’Any, dins de la 8a edició de la Conferència Europea de Clústers, organitzada per la Comissió Europea i amb el suport del Ministeri txec d’Indústria i Comerç i de la Plataforma Europea de Col·laboració de Clústers (ECCP). El jurat va valorar l’impacte del clúster de l’aigua de Catalunya el darrer any per projectes i activitats en l’àmbit europeu. A la final d’aquest esdeveniment, Amores competia amb Kristina Sermuksnyte-Alesiuniene -la guanyadora-, directora del Clúster Agroalimentari de Lituània, i amb Elena Bocci Veronica, directora de DITECFER Districte de Tecnologies Ferroviàries de la Toscana (Itàlia).

Amores, vinculat sempre en el món de la innovació, explica que «ser finalista del Clúster Manager de l’Any «és un gran reconeixement i una gran satisfacció. Hi ha més de 1.500 clústers a la Unió Europea i el sector de l’aigua no és dels més importants en pes econòmic o percentatge del PIB si ens comparem amb sectors com l’automoció, l’alimentació o l’energia. Ara bé, tothom és conscient que és un sector estratègic pel nostre futur i a la vegada és un sector on Catalunya és un referent en clau tecnològica i d’innovació».