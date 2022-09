El Ministeri d’Economia estudia relaxar els criteris per determinar qui es considera un client bancari vulnerable, de manera que un nombre més gran d’hipotecats es pugui beneficiar del codi de bones pràctiques per a la reestructuració d’hipoteques. Des del sector s’afirma que l’executiu encara no ha traslladat a les entitats cap proposta concreta sobre això, però sí la voluntat d’avançar per aquesta via davant la brutal escalada de l’euríbor dels últims deu mesos.