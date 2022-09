Palamós acollirà divendres 30 de setembre i dissabte 1 d’octubre la primera edició de les Jornades ONES, Oportunitats Noves Empreses i Startups. La trobada anual entre inversors, business angels, noves empreses i startups de l’àrea d’influència de la Costa Brava i de comarques gironines.

Les Jornades neixen amb l’objectiu de posar en contacte el talent de petits emprenedors i empreses de la zona que tot just inicien el seu recorregut per a connectar-los amb inversors que aposten justament per aquestes empreses emergents.

Interdiesel, que fa uns mesos va comprar a la família Juandó la concessió de Renault i Dacia a la província, va presentar divendres passat a Fornells la nova etapa del grup i va presentar en exclusiva el nou Renault Austral.