Calviño obre també la porta a una rebaixa fiscal selectiva o general per part del Govern

La vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, va deixar ahir la porta oberta a una rebaixa fiscal per part de l’executiu. La ministra va assegurar que el Govern té tota «la determinació per aprofitar els instruments al seu abast, incloent-hi rebaixes fiscals selectives o generalitzades» per alleujar la situació econòmica dels espanyols.

Calviño va explicar que en el passat, en època de pandèmia, el Govern ha utilitzat aquest recurs quan ho ha considerat oportú. Va apuntar a la baixada de l’IVA que va posar en marxa l’executiu, però va voler matisar que hi ha diferències entre el que podria fer el Govern central i el que fins ara han anunciat els líders autonòmics del PP. Va mostrar el seu «rebuig a un model d’Espanya» que «competeix» per la rebaixa fiscal i que posa «uns territoris contra els altres» i enfronta els ciutadans. La ministra es va referir així a les decisions de governs populars que aposten per eliminar l’impost de patrimoni: «Cal tenir clar quines són les comunitats autònomes que defensen una baixada impositiva a les grans fortunes, cosa que va en contra de la progressivitat de la justícia social al nostre país». La vicepresidenta, que va realitzar aquestes declaracions després de la reunió que va mantenir ahir a la Puerta del Sol amb Isabel Díaz Ayuso per parlar dels fons europeus, va criticar l’espiral de baixada d’impostos que aquests darrers dies han protagonitzat els diferents presidents autonòmics, inclòs el socialista Ximo Puig, i va advertir que aquesta dinàmica «no respon a un país cohesionat», ja que només serveix per «afeblir l’estat del benestar». Espanya necessita, va dir, «un sistema fiscal responsable». En qualsevol cas, Calviño no va voler aprofundir més en la possible baixada d’impostos que la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, negocia amb el seu soci de govern i es va remetre diverses vegades al futur projecte de Pressupostos.