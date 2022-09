El Govern ofereix un augment del sou del 6% fins al 2024 per als funcionaris

El Govern ha plantejat un increment salarial del 6% per als empleats públics fins al 2024. Així ho va transmetre l’equip de negociadors de María Jesús Montero als sindicats CSIF, CCOO i UGT en la reunió d’ahir. Les centrals van considerar «insuficient» la proposta, ja que implica una pèrdua de poder adquisitiu a curt termini i es van emplaçar a una nova reunió avui per intentar continuar avançant en la planificació de les pujades de sou per als propers anys. El pacte (o no) que puguin assolir entre l’rxecutiu i les centrals afectarà directament la nòmina de 3,4 milions de persones a tot Espanya. Des del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública van rebutjar fer declaracions sobre la negociació en curs.

La primera proposta d’increments salarials que ha posat damunt de la taula Hisenda per als funcionaris ha estat la següent. Aquest 2022, en què els salaris van pujar el 2%, el Govern planteja pujar de manera retroactiva un altre punt i mig, per compensar l’elevada inflació. De cara a l’any que ve, el 2023, les nòmines pretén que pugin el 2,5%. I el 2024 la pujada ofertada seria del 2%. És a dir, un acumulat per als dos propers exercicis seria del 6%. Tancar un pacte plurianual és una línia vermella dels sindicats, especialment de cara al 2024, quan per cicles electorals pot ser complicat que hi hagi un Govern en plenes funcions per acordar un nou increment.