Nestlé traslladarà a la fàbrica de Trian, al Vietnam, l'àrea de fabricació de cafè descafeïnat, que fins ara estava ubicada a la planta de Girona. Fonts de l'empresa admeten que el tancament d'aquesta línia afectarà 42 treballadors però asseguren que els recol·locaran a la mateixa planta de la ciutat. A més, afegeixen que la resta de la plantilla "no es veurà afectada". La decisió de deslocalitzar el procés d'elaboració del descafeïnat ha posat en alerta UGT. El sindicat tem que els canvis es tradueixin, a la pràctica, en pèrdua de llocs de feina. Per això, han convocat una roda de premsa dilluns per explicar el posicionament del sindicat de cara a una reunió d'empresa i comitè prevista per dimarts.

Nestlé ofereix 72 llocs de treball d’incorporació immediata: contracte fix i sous de fins a 2.750 euros Nestlé anunciava aquest dijous una inversió d'uns 100 milions d'euros els propers tres anys a la fàbrica de Girona amb l'objectiu de reforçar la fabricació de càpsules monodosi i l'omplert de cafè soluble, amb la tecnologia Spray Dry. La inversió inclourà també la instal·lació de tecnologia d'última generació que, combinada amb l'automatització i la tecnologia digital, accelerarà la millora de la logística i la sostenibilitat de l'empresa. A més, s'espera que augmenti la capacitat de la fàbrica i que en els propers anys es generin "noves oportunitats laborals". Amb tot, la companyia ja avançava, també, que reorganitzarà algunes activitats i que tancarà l'àrea de fabricació de cafè descafeïnat de Girona. Fonts de l'empresa han confirmat que traslladaran aquesta línia de producció a la fàbrica de Trian, al Vietnam, i que recol·locaran a la planta gironina els 42 treballadors afectats. Subratllen que això no afectarà la resta de la plantilla. Tot i això, UGT veu l'anunci de tancament de l'àrea de descafeïnat amb preocupació i tem que pugui acabar suposant perdre llocs de feina. Per això, dilluns han convocat una roda de premsa per precisar el posicionament de cara a una reunió prevista per dimarts entre empresa i comitè.