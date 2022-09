Unió de Pagesos reclama solucions urgents per a la continuïtat de la pagesia en un any agrari marcat per les greus conseqüències de la sequera i dels danys climàtics com les gelades, les pedregades i els cops de calor. També davant l’augment de costos de producció a causa de l’increment de l’energia i els efectes de la guerra a Ucraïna. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, va apel·lar ahir als governs català i estatal a «fer política» i intervenir en l’economia de lliure mercat per revertir la situació que pateix el sector. En aquest sentit, va criticar que el ministre Planas es vanti d’injectar diners per les centrals fructícoles però «no posi ni un euro» pels pagesos.

Un dels principals causants d’aquesta situació ha estat la climatologia, que ha estat marcada per les gelades de l’abril amb una greu afectació a la fruita dolça de Ponent. Caball ha recordat que es van aconseguir ajudes pel sector però també ha lamentat que novament s’ha posat de manifest que el sistema d’assegurança agrícola no funciona en aquests casos ja que el pagès, per molt que asseguri acaba rebent una petita proporció del que guanyaria si pogués fer la collita en condicions. En relació a l’increment de costos de producció, UP ha alertat que el sector necessita una «espenta» per poder tornar a sembrar per la campanya que ve ja que després de tenir pocs ingressos per la sequera, difícilment podran afrontar preus que s’han duplicat o triplicat enguany com els dels carburants i fertilitzants.