«acomiada ràpid, contracta lent»

Aquesta és una de les frases de moda al món dels negocis. Les sentències extremistes com aquesta sempre s’han de saber entendre, perquè són plenes de matisos. El que sí que està clar és que és millor que la seva alternativa «contracta ràpid i acomiada lent». Trobar i tenir el personal adequat és un dels temes que més afecta les empreses, a moltes organitzacions hi ha massa rotació de personal.

Reclutar de manera incorrecta és una important ineficàcia. Al cost directe del reclutament cal afegir-hi els múltiples costos col·laterals: costos en el desajust de l’equip, costos en el procés d’entrenament, costos d’estabilitat als subordinats, costos en la imatge de marca... Una enorme quantitat de temps i diners perduts, i tot per tornar a començar buscant un nou candidat.

Estic molt a favor de contractar lent. Això suposa posar en pràctica bones maneres de procedir com:

1. Redactar un perfil detallat del que esperes d’aquesta incorporació. Cal expressar clarament les funcions i atribucions, a més de les competències, el perfil professional i l’experiència que ha de tenir la persona que ocuparà el lloc laboral.

2. Triar els mitjans de difusió de l’oferta adequats. La manca de pressupost és el motiu principal d’equivocar-se en aquest punt.

3. Redefinir l’oferta si no arriben candidats suficients o adequats.

4. Mantenir la comunicació, tant per correu electrònic com per via telefònica, amb els possibles candidats. Això dona serietat al procés i serveix també per establir-hi confiança.

5. Utilitzar el filtrat per eliminar els perfils que no són interessants.

6. Aprofitar el procés de lectura de les sol·licituds de feina per aconseguir informació valuosa sobre els sous que paga la competència i les pràctiques de contractació existents.

7. Realitzar una entrevista per tal de constatar i escoltar personalment tota la informació proporcionada pel candidat en el currículum, a més de conèixer els trets inherents a la seva aparença i personalitat. Si perceps la persona com un bon candidat, llavors pots parlar sobre les condicions laborals i salarials. Aquest punt és molt important per evitar malentesos posteriors i sobretot perquè puguis estar segur que la persona entén i accepta les condicions del treball.

8. Realitzar les proves pràctiques i psicomètriques necessàries que es requereixin.

9. Verificar les referències laborals i les acreditacions d’estudis.

Però aquí no s’acaba la història, ja que una vegada s’ha realitzat la contractació:

1. Cal seguir l’adaptació del candidat. En aquesta fase s’han d’explicitar les funcions i atribucions que corresponen a la persona seleccionada perquè sigui conscient de l’exercici que se’n vol obtenir, així com perquè estigui orientada i, si és possible, compromesa a assumir les responsabilitats laborals dins de l’organització.

2. Més endavant ve la fase de seguiment i capacitació, avaluant amb periodicitat l’evolució, proporcionant formació i buscant la seva satisfacció laboral, entre d’altres.

Tornant al títol de l’article, no vol dir que haguem d’acomiadar els treballadors així que ens passi pel cap que no ens serveixen. Però si aquest pensament comença a ser recurrent, l’ideal és reflexionar sobre els pros i els contres de mantenir l’empleat i, un cop tinguem clar que no hi ha marxa enrere, procedir a l’acomiadament el més aviat possible.

A totes les empreses hi ha el mateix problema. A ningú li agrada acomiadar. És sens dubte una de les tasques més ingrates. El problema és que, tret de casos de força major, la majoria de vegades a l’acomiadament se li dona moltes més voltes i pren molt més temps que contractar.

Hi ha tres preguntes que marquen el camí que cal seguir amb l’empleat:

1. Com són els resultats? Les dades no menteixen. Si el treball ha empitjorat o no millora, t’has de plantejar que no és el perfil adequat per al lloc.

2. Qui està fent la seva feina? Moltes vegades, pel simple fet de no crear una situació tensa, algú assumeix part de la feina que la persona no és capaç de fer correctament.

3. Les seves accions reflecteixen els valors de l’empresa? Pot ser que una persona acompleixi les seves funcions i fins i tot et caigui bé (o no et caigui malament), però detectis que no està essent justa amb els seus companys, creua línies vermelles d’actitud, provoca problemes innecessàriament, etc.

S’ha d’acomiadar quan l’organització té evidències de comptar amb un desajust entre el talent que necessita i el personal amb què ha superat el procés d’adaptació.

Si no es procedeix al cessament del treballador, es pot produir un altre mal hàbit que és conformar-se amb el que es té, ja que «no és tan dolent».

La complexitat que viu el mercat de talent actual obliga a donar valor al procés de contractació.